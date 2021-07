Bolsonaro recibe el apoyo de la nieta de un ministro de Hitler y volvió a cruzar al Gobierno de Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a cruzar este jueves al gobierno de Alberto Fernández, al advertir que desde su país "quieren vecinos prósperos, fuertes, libres y democráticos", mientras que su hijo, el diputado nacional, Eduardo Bolsonaro, destacó el apoyo que consiguió de la diputada neonazi alemana, Beatrix von Storch, nieta de un exministro de Adolf Hitler.

Excelente encontro com a Dep. Fed. alemã @Beatrix_vStorch , que também é vice-presidente do partido Alternativa Para Alemanha.



Somos unidos por ideais de defesa da família, proteção das fronteiras e cultura nacional. pic.twitter.com/5iqUixyDYP — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 22, 2021

A Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha) é um partido político alemão de extrema-direita, fundado em 2013, com tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e forte discurso anti-imigração.

Querem duas histórias breves? Sigam o fio!

+ https://t.co/2jJmGRBnGb — Museu do Holocausto (@MuseuHolocausto) July 22, 2021

"Rivalidad entre brasileños y argentinos solo en el fútbol. Nosotros queremos vecinos prósperos, fuertes, libres y democráticos, pero la elección entre un candidato y otro es del pueblo argentino”, señaló el mandatario ultraderechista en su transmisión semanal en vivo a través de las redes sociales.Luego del cortocircuito más reciente que tuvo lugar hace poco más de tres semanas con la negociación por fuera del Mercosur que anunció Uruguay con el respado del Palacio de Planalto, Bolsonaro señaló que "no se necesita tener una bola de cristal" para calificar de "erróneas" las políticas impulsadas por su par argentino."No se necesita tener una bola de cristal para decirlo. Quien hace opciones erróneas va a pagar el precio tarde o temprano”, agregó.Además, se hizo eco del impacto de la pandemia de coronavirus y el récord de más de 100.000 muertes acumuladas en el país, al tiempo que volvió a desaprobar la cuarentena argentina, que según consideró, "no dió resultados".“Le hacemos fuerza a Argentina para enderezarse, pero no es fácil. Es una señal de que ese cierre de todo (en medio de la pandemia) no dio resultados en Argentina, que tiene uno de los índices más altos de muertes (por COVID-19) con 100.000 habitantes”, apuntó.En tanto, su hijo, el diputado nacional Eduardo Bolsonaro, destacó vía twitter la reunión que mantuvo este jueves con la diputada alemanda neonazi Beatrix von Storch, nieta del exministro de Finanzas de Adolf Hitler, Lutz von Krosigk."Excelente encuentro con la Fed alemana @Beatrix_vStorch, quien también es vicepresidente del partido Alternativa a Alemania. Nos unen los ideales de defensa familiar, protección de fronteras y cultura nacional", señaló el legislador.La cumbre que se dio en Brasil despertó una ola de críticas al advertir por los mensajes de violencia, odio y negacionista que impulsan desde el frente alemán conducido por von Storch."Alternative für Deutschland (Alternativa para Alemania) es un partido político alemán de extrema derecha, fundado en 2013, con tendencias racistas, sexistas, islamófobas, antisemitas, xenófobas y un fuerte discurso antiinmigración”, enfatizó el Museo del Holocausto local. “Es evidente la preocupación y preocupación que representa esta aproximación entre esta figura parlamentaria brasileña y Beatrix von Storch por los esfuerzos por construir una memoria colectiva del Holocausto en Brasil y por nuestra propia democracia”, lamentó.