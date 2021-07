Argentina firmó un acuerdo por la vacuna de Pfizer para la llegada de 20 millones de dosis en 2021

En una conferencia de prensa para comunicar la situación epidemiológica a nivel nacional y avance del Plan Estratégico de vacunación contra el Covid – 19 la ministra de Salud de la Nación,confirmó que firmó acuerdos con las farmacéuticas Cansino y Pfizer para la compra de más vacunas contra el coronavirus. “”, informó la funcionaria.Según la titular de la cartera sanitaria nacional, las dosis llegarán al país antes de diciembre. No obstante todavía queda pendiente el acuerdo que regule “los temas logísticos” con la firma estadounidense para afirmar cuándo llegará el primer cargamento. La ministra remarcó que la vacuna de Pfizer es una de las que cuenta con autorización para ser usada en adolescentes de 12 a 17 años., contó la funcionaria. El contrato incluye la compra de un total de 5.4 millones de vacunas con fórmula monodosis producida por el laboratorio chino Cansino Biologics INC. Las primeras dosis se recibiránLas inoculantes devienen a traer una nueva opción para el desarrollo de la campaña de vacunación ya que se aplican con una sola dosis y se almacenan con una temperatura de entre 2 y 8 grados, es decir, que no requiere congelación, lo que facilita su logística. En este sentido se podrían realizar vacunaciones puerta a puerta para aquellas poblaciones o personas que no acceden fácilmente a los centros de vacunación ya que las mencionadas vacunas no necesitan muchos requerimientos para su traslado sin perder la cadena de frío.Asimismo Vizzotti fue consultada acerca de los reclamos que trascendieron por parte de la asesora presidencialal Institutopara el cumplimiento de los acuerdos por las entregas de las inoculantes rusas, particularmente de segundas dosis, ya que llevan un componente diferente. En este sentido descartó quepor la demora en la entrega de vacunas., indicó., aclaró.