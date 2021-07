Carrió vovió a apuntar contra Manes: "Dicen que son la nueva política pero llevan a Cariglino

La exlegisladora y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a apuntar contra el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, luego de que se diera a conocer que el exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, y la fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, integran la lista que competirá frente a Diego Santilli.

Los que están en el campo científico real de la Argentina saben quién es Manes

“Dicen que son la nueva política, pero llevan en la lista a Jesús Cariglino y a (Margarita) Stolbizer”, fustigó la referente opositora en diálogo con LN+.Las críticas de Carrio se dan a menos de 48 horas de que acusara de "mitómano" al neurocientífico, al desmentir un presunto ofrecimiento en 2015 para integrar una fórmula presidencial."Estoy harta de las mentiras. Nunca contesto una opinión, jamás he querellado a nadie por un agravio, en todo caso un delito de opinión sobre otra persona, pero lo que sí creo, sobre todo en el conocimiento científico, religioso y práctico, y en las relaciones familiares, que la primera regla que existe con el otro es no mentir”, subrayó.En otro tramo, Carrió advirtió por el perfil del radical y lo señaló como el responsable de "haberle causado daño" a Horacio Rodríguez Larrete, luego de que Manes "instara" a "no utilizar los impuestos de los porteños para financiar la campaña de Santilli"."Nunca le hubiera pedido a Manes (la vicepresidencia) por razones que a lo mejor no tengo que explicar.”, alertó.Facundo Manes justificó este martes la incorporación de Jesús Carigliano en la lista bonaerense, al indicar que "no podemos importar noruegos" y la presencia del exjefe comunal de Malvinas Argentinas responde a "una alianza con Peronismo Republicano" por medio de Joaquín de la Torre.“Es una alianza con Joaquín de la Torre, que es del peronismo republicano. Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos, la renovación pasa con que todos los de la lista se comprometan con la Argentina del conocimiento”, señaló.