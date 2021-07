¿Cuáles son los principales temas que tendrá que definir la Justicia tras la feria?

El Poder Judicial tiene una agenda propia bastante cargada, como ha sido costumbre en los últimos años, y que otra vez lo tendrá como parte del centro de la escena electoral pese a las negociaciones constantes para bajar tensiones luego del papel de cazador que tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri.Así, con el final de la feria judicial este viernes 30, los judiciales se preparan para retomar funciones. La agenda no es nada sencilla, grandes tema de trazababilidad política e institucional tendrán la presencia judicial.Más allá de la actividad en una causa impulsada por el Ministerio de Justicia, la AFIP y la Aduana,del Ministerio de SeguridadSi ese incidente es el primero en escalar, la Casación y luego la Corte serían las instancias siguientes.Otros que quedaron bajo observación antes del inicia de la feria invernal fueron los miembros delY con esto viene otro fundamental del segundo semestre: el Poder Judicial está buscando el equilibrio político luego de los años de Mauricio Macri.. En los pasillos de los tribunales se respira un clima de armonía luego de tiempos de guerra.La CSJN también deberá tomar una decisión respecto al reparto de fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, uno de los ejes que usó Horacio Rodríguez Larreta para distanciarse del Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández en tiempos de diálogo fluido en el momento más angustiante de la pandemia.Lejos de la contienda electoral,A Rodríguez Simón se le vence el plazo para que la Comisión de Refugiados del Uruguay defina si es "un perseguido político". Así busca evadir a la Justicia argentina para dar respuesta sobre el armado de una asociación ilícita y hostigamiento al Grupo Indalo y sus accionistas.Macri también tendrá los ojosTambién deberá dar lugar o no a la eventual utilización de las pruebas surgidas de su teléfono celular que había sido secuestrado al comienzo de la pesquisa por el juez de Lomas Federico VillenaEso también deberá ser parte de una definición en las siguientes semanas.PeroEl primer procedimiento clave es la revisión de la declaración de quiebra de la jueza Marta Ciruli cuya decisión se encuentra en suspenso por la apelación presentada por la defenda de Macri.En el medio la Sala B de la Cámara Comercial deberá cubrir la vacante que aún resta definir con una ercera jueza. Por su parteLa declaración de quiebra recoge los principales conceptos de Boquín en cuanto a lo perjudicial que era ese acuerdo para el Estado, con Macri presidente y beneficiario por su familia, y además Lijo recibió un informe de la Dajudeco que ratifica que la presunta negociación que derivó en ese acuerdo de 2016 tenía una quita fabulosa de la deuda que Correo tiene con el Estado. Un panorama que podría no ofrecer claridad para Oscar Aguad (que logró estirar dos años su eventual procesamiento tras ser indagado) y que eventualmente podría escalar hacia Macri.Por último también hay que ver que sucede con el tema de la causa "peajes" dónde se investigan sobreprecios y un aumento de capital de parte de una de las empresas beneficiadas por la concesión de las Autopistas del Sol, una empresa del grupo Macri que incrementó su valor financiero y que fue vendida con mucha oscuridad.