"La gente debería votar sin miedo a Avanza Libertad, aunque Juntos pierda diputado a nuestras manos

José Luis Espert sabe que en las legislativas el objetivo utópico es meter representantes en la Cámara de Diputados, también intentará lo propio Javier Milei por ese espacio libertario que tanto preocupa por la cautivación de un voto jóven. Esos hijos de la política y su antítesis que crecieron lejos del 2003 y vivieron sus años entre el consumo y los derechos generados por el kirchnerismo y la grieta ya instalada post 125 del 2008.Las expectativas son altas, nos gustaría hacer una buena elección para ser determinantes en 2023″, plantea Espert como su hoja de ruta.El economista continúa responsabilizando a Elisa Carrió y los radicales que “estaban más preocupados por el cargo”.refuerza la idea de su lanzamiento.porque proponemos cosas de sentido común que no se discuten en los países que prosperan, más allá de que ellos fueron un fracaso económico gobernando”, apunta.No obstante admite que si el cuestionamiento a su candidatura cae en la grieta y se plantea “como un River-Boca”, “puede ser que le restemos votos” a Juntos. “Pero nosotros no hubiéramos votado ninguna suba de impuestos como sí hizo Cambiemos, no hubiésemos votado la Ley de Teletrabajo, la Ley de Alquileres de Lipovetzky, la Ley de Góndolas de Carrió”, aclara.“Es importante darle una esperanza a la gente, decirle que tiene futuro y que no es necesario que los chicos se vayan del país. Pero el futuro es aplicar las ideas de sentido común que defendemos nosotros., sentó las bases de su plataforma electoral.Pese a que Avanza Libertad está compuesto por varios partidos de derecha,"El país está al borde de transformarse en una villa miseria si no damos un volantazo pronto. No es joda, dejemos de vivir del pasado y pensemos para adelante. Estamos a punto de no tener retorno”, concluyó el precandidato a diputado nacional.