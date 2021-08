Variante Delta en CABA: 25 contagiados y dos serían de transmisión comunitaria

El gobierno porteño ya encontróde infectados con la, pero solamente dos de ellos no tendrían nexo epidemiológico con viajeros por lo que deberían ser considerados de "Las alarmas se dispararon el viernes pasado luego de que la secuenciación genómica que realiza el Hospital Malbrán encontrara que en dos de las personas analizadas portaban la variante Delta, mucho más contagiosa que la originaria de Wuhan. Es que la novedad no era que esta variante estuviera presente en la Argentina ya que habían sido registrados casos en, sino que ambos casos no tendrían relación con ningún viajero.La estrategia del gobierno nacional y que también respalda la Ciudad es retrasar lo máximo posible la explosión de casos con la cepa india catalogada como “de preocupación”. La intención es vacunar lo máximo posible, aunque estudios recientes en Canadá y China demostraron queaún con una sola dosis.Desde el gobierno porteño explicaron que es inevitable la llegada de la cepa que ya produce la mayoría de los nuevos contagios en países como Inglaterra y EEUU. Por el momento en la Ciudad solo una persona que contrajo la cepa india está internada. Se encontraría fuera de peligro en el Sanatorio Mater Dei y recibiría el alta el lunes. En tanto habría 17 personas internadas en el Hospital Muñiz, un dato que no fue confirmado oficialmente.Son varias las provincias que detectaron casos de la variante Delta. El caso más conocido es el de, luego de que una persona con cumpliera con la cuarentena y obligara a aislar a más de 800 personas.La Provincia de Buenos Aires, mientras tanto anunció que había encontrado 22 personas infectadas con la cepa india, todas vinculadas con viajes al exterior y en Salta ese número alcanza a 36 personas.