Fuerte descargo de Florencia Peña sobre su reunión con Alberto Fernández en Quinta de Olivos

Florencia Peña rompió el silencio e hizo un fuerte descargo, con dolor y bronca, en el que denunció una “operación misógina” en la que le mandaron "el call center durante 6 días"

“¿Qué es lo que les molesta de mí? ¿Qué es lo que hago para que la gente se enoje tanto? Decir lo que pienso. Yo no pertenezco al ámbito de la política, yo no trabajé nunca para el Estado, yo trabajo independientemente en el ámbito privado. No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Lo que hice en ese momento ni siquiera lo hice por mí, porque yo tenía trabajo por delante. Yo no hice nada malo, no entiendo este ataque, no lo merezco”

Tras el escándalo motorizado en redes sociales por cuentas de dudosa procedencia y generado por las reuniones de distintas personalidades con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos,“Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona, pero ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas”, inició su respuesta al comienzo de su programa de este lunes, en Telefé.Luego, empezó su descargo específico, con sus compañeros de programa presentes: “En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”.En ese punto, recordó que pidió una reunión al mandatario "para poder ayudar" con lo que ocurría con la imposibilidad del sector artístico y culturales de trabajar debido a las restricciones por el coronavirus. "Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, explicó molesta., disparó Flor Peña.Visible y audiblemente enojada, la actriz recordó que su trayectoria y aseguró que nadie le regaló nada. “Después de 40 años de trabajo, yo empecé a trabajar a los 7 años, cumplo 47 en 3 meses, ¿tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Que llegue hasta acá sin ayuda de absolutamente nadie? ¿Que no necesito nada de nada? ¿Que soy una mujer independiente?”.“¿Por qué con los hombres no se la agarraron, por qué conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres? ¿Por qué somos ‘gatos’? ¿Por qué esta misoginia que hace 6 días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa; me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie”, señaló casi entre lágrimas.En ese punto, advirtió que interpreta a las agresiones injustificadas como una operación en su contra tiene que ver con su pensamiento político, cercano al kirchnerismo.Incluso, Peña tuvo que aclarar por qué estuvo las horas que estuvo dentro de Olivos, como no se le exige a nadie durante ningún gobierno. “El Presidente debe haber recibido a un montón de gente, pero por qué estoy yo en el banquillo de los acusados. ¡Qué nivel de delirio! (…). Yo fui y esperé un montón de tiempo sola. Pensé que no iba a tener que hablar de esto, pero no soy cualquier mujer, soy una mujer que tengo pensamientos que van en contra del establishment, me quieren doblegar, quieren que me calle la boca para siempre”, señaló., lanzó mientras rompía en llanto.Finalmente, insistió en la necesidad colectiva que motivó su reunión con el Presidente: “Yo no me siento culpable de nada, lo vuelvo a aclarar. Yo hice lo que tenía que hacer porque, aunque les pese, yo soy un referente de la actuación argentina. Aunque no te guste como actriz, aunque no me elijas para ir a ver al teatro, lo lamento. Yo soy un referente y puedo sentarme con el Presidente a pedirle algunas cosas y no tengo que dar explicaciones de eso a nadie”.