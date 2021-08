Martínez sobre la oposición: "Ojalá puedan decir algo que sirva como propuesta"

“Nos va a ir bien porque creo mucho en nuestro pueblo. Me parece que la no propuesta de la oposición que se opone solamente a que tengamos mayoría o a que podamos gobernar no alcanza”

Con respecto a las internas que se están dando en el espacio Juntos, expresó: “Ojala puedan decir algo que sirva como propuesta”. “Hasta ahora lo único que hemos escuchado fue crítico. Nosotros tenemos mucho caminar y profundizar nuestro camino de justicia social”, cuestionó

La diputada nacional del Frente de Todosse mostró muy expectante de cara a la próxima contienda electoral., señaló.En este sentido, Reigada insistió en que “hay que valorar la tarea legislativa y la positividad de que echemos expresado desde la Cámara de Diputados de gobernar a favor de nuestro pueblo con el aporte extraordinario, la modificación del impuesto a las ganancias, que nos hizo mejorar muchos programas como así también la ley de zonas frías”.“Es una gran oportunidad que el secretario del Interiorvuelva al Concejo y por supuesto, el hecho de queesté representando a la Tercera Sección es importante”, dijo en diálogo con Política Argentina. Para ella “son oportunidades de volver a valorar la representación de los compañeros en una elección que es importante porque se trata de fortalecer una línea política de gobierno”.