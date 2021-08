Vidal respaldó a Fernando Iglesias tras sus acusaciones machistas: Compartimos los mismos valores

#Juntos | 💬 "El machismo está en todas partes"



La insólita defensa de María Eugenia Vidal a Fernando Iglesias tras sus ataques misóginos a Florencia Peña pic.twitter.com/mdUkKy4sr6 — Política Argentina (@Pol_Arg) August 3, 2021

Los dichos machistas del diputadoque integra la fórmula de Juntos para las elecciones legislativas 2021 en la Capital Federal, interpelaron hasta a la propia. En este sentido, la candidata a diputada enfue consultada por los comentarios machistas de su compañero y, al ser consultada al respecto en una entrevista televisiva lo respaldo injustificadamente.A diferencia de las visitas de los jueces adurante su mandato, el trascendido de las llegadas de diferentes figuras a lafueron discusión tanto de la oposición como de los medios hegemónicos. En este punto María Eugenia Vidal visitó ay fue consultada acerca de los comentarios en los que Iglesias atacó a mujeres comopor visitar la residencia del presidentele advirtió Manguel a su invitada, que hasta el 2019 fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, aunque ahora continúa su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires. Vidal aceptó debatir sobre las visitas en Olivos y manifestó:Luego, la conductora le recordó a la política que Mauricio Macri recibió la visita de jueces que persiguieron a Cristina Fernández de Kirchner:Vidal insistió en defender a Macri reconociendo que también mantuvo encuentros con jueces:En referencia a Fernando Iglesias, Manguel le señaló a Vidal que su compañero estuvo muy mal en atacar a las mujeres que visitaron la Quinta de Olivos: "Nos sensibiliza mucho lo de las visitas a la Quinta de Olivos, pero me parece que pegar ahí es muy bajo. Si querés cuestionar a Florencia Peña, a Sofía Pacchi... tenés otra manera". A esto María Eugenia Vidal le respondió a la periodista que "también digo esto, Romina: "Asimismo Romina Manguel la interpeló:subrayó Manguel. Y María Eugenia Vidal intentó minimizar el asunto justificando que Iglesias es “un machista más” de la sociedad: "Seguramente lo vamos a hablar porque estamos juntos todos los días y somos parte de una misma lista. El machismo no es algo que esté en un espacio político o en una persona en particular, está en toda la sociedad. Decir que una persona es machista o el resto de la sociedad no... yo lo viví en carne propia. Fuera y dentro de la política. Lamentablemente no voy a ser la última mujer a la que le pase".Por otra parte, y tras abordar otros temas que tienen que ver con las internas en el macrismo, Vidal indicó que Iglesias está alineado a. Tras mencionarlo, Manguel volvió a marcarle:Aun así, y a diferencia de lo que había dicho antes, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que comparten las mismas ideas:. Y agregó: