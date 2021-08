Pese a que Vidal reculó y lo criticó, Fernando Iglesias sigue la misoginia contra Florencia Peña

El que piensa que Florencia Peña es víctima de algo en toda esta historia, es kirchnerista. Entonces, no tiene sentido discutir nada más. — Fernando Pedrosa (@fpedrosa2) August 3, 2021

no demostró ningún tipo de arrepentimiento o autocrítica tras sus dichos misóginos y violentos. Incluso después de haber sido repudiado públicamente en las redes sociales y de que legisladoras delpidieran su renuncia a la Cámara de Diputados por sus dichos misóginos contray otras mujeres que asistieron a la, lejos de dar marcha atrás el diputado macrista continúa con sus agravios.Iglesias comenzó a compartir una ola de twits intentando justificar su misoginia, con publicaciones o dichos de Flor Peña. También republicó un posteo, asegurando que es él quien tiene la razón en este escándalo y que el que crea lo contrario, es porque es kirchnerista:En tanto el Frente de Todos, por impulso de un grupo de legisladoras cona la cabeza, presentó este martes en la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de exclusión de Fernando Iglesias por sus dichos machistas contra la actriz Florencia Peña por sus visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena. El pedido está basado en el artículo 66 de la Constitución Nacional que establece que la Cámara puedeIncluso una de las diputadas que expresó su repudio fue: “Lo que tuiteo Iglesias está pésimo. Hay que pedir explicaciones convincentes sobre la actividad de los no esenciales en Olivos especial a altas horas de la noche pero de todos, varones y mujeres y hacerlo sin insinuaciones ni prejuicios”. Sin embargo enapuntan a la doble vara de un kirchnerismo que “nunca pudo expulsar del Senado a Alperovich” luego de una denuncia por abuso.Por su parte la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, después de haber dicho que se sentía "orgullosa" de Fernando Iglesias, tras vincular a Peña con "fiestas sexuales" en la residencia de Olivos por haber ido a la reunión con otros actores y empresarios que se convocaron para hablar conde la situación del rubro, María Eugenia Vidal se vio obligada a recapacitar y sostuvo que "como mujer" no puedeY por lo que puede verse en su cuenta deIglesias se enojó. Así sin mencionar a la candidata por la Ciudad de Buenos Aires, agredeció el apoyo de dos ex ministros de Cultura de Mauricio Macri:Avelluto posteó que:A su turno Darío Lopérfido salió a "bancarlo" con otro tuit en el que adjunta la declaración en la que Vidal dice que como mujer no puede acompañar esos dichos con el siguiente agregado:En tanto Vidal buscó generar una solución repudiando la misoginia de Iglesias cuando se volvió insostenible la defensa de los "valores" del precandidato: