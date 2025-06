Rige el sistema de precios diferenciados en cinco estaciones de YPF: horario limitado y sistema único

La petrolera estatal YPF puso en marcha un nuevo sistema de carga de combustible que ofrece un 5% de descuento en el precio de nafta y gasoil, pero únicamente durante la madrugada y bajo condiciones específicas. El beneficio ya está vigente en solo cinco estaciones distrubuidas por el país y busca captar más clientes en un horario donde la demanda se reduce drásticamente.El programa forma parte de un plan de micropricing impulsado por YPF, que utiliza inteligencia artificial para estudiar el comportamiento de consumo y ajustar los precios según franjas horarias. Entre la medianoche y las seis de la mañana, el volumen de carga cae de manera significativa, lo que motivó a la empresa a implementar este esquema de precios diferenciados para atraer usuarios sin aumentar costos operativos.Según datos de la compañía, por cada litro vendido a las 3 AM, se despachan 40 litros en hora pico. Con esta diferencia de consumo, el objetivo es compensar la baja demanda nocturna mediante un incentivo económico, aprovechando además la instalación de islas de autodespacho que no requieren intervención del personal. A futuro, no se descarta una reubicación de los empleados de playa en función de esta nueva modalidad.Para acceder al descuento, los usuarios deben cargar exclusivamente en los surtidores automáticos y pagar a través de la aplicación oficial de YPF. La bonificación se aplica de forma directa sobre el total, siempre que se cumplan ambas condiciones. “Durante los próximos meses, la cobertura con esta modalidad de carga se irá extendiendo al resto de las provincias del país”, indicaron desde la empresa.- Figueroa Alcorta 6608 y Echeverría, Ciudad de Buenos Aires- Avenida Dorrego y Córdoba, Ciudad de Buenos Aires- Pringles y Córdoba, Ciudad de Buenos Aires- 27 de Febrero y Ovidio Lagos, Rosario- Mariano Boedo, Acceso Sur, Luján de Cuyo, MendozaCabe destacar que actualmente, YPF mantiene un precio promedio de combustibles un 11% por debajo de otras marcas del mercado. Con el nuevo esquema, el valor podría ser aún más competitivo durante la madrugada, en estaciones seleccionadas y bajo el sistema de autogestión.