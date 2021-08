Malas para Iglesias: denuncia penal por la misoginia contra Peña por el caso Olivos y avanza causa por corrupción

por sus declaraciones misóginas contra Florencia Peña en el marco de las reuniones con el Presidente en Olivos fue denunciado penalmente y ya ingresó a Diputados el pedido para suspenderlo por esos mismos dichos, mientras que por otro carril avanza una investigación en Comodoro Py en la que se presume que pudo incurrir en hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito

la Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Iglesias y se solicitó a la AFIP y a la Cámara de Diputados sus declaraciones juradas. Además se libraron informes a entidades bancarias para que informen sobre posibles cuentas que según la denuncia no habrían sido declaradas

Dos malas noticias se conocieron hoy paraen materia judicial y otra de índole política pero vinculada con lo anterior:Tras ser objeto de duras críticas,Según informaron distintos medios, la causa recayó en el juzgado dey Peña es representada por el abogado“Por la presente vengo a formular denuncia de incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. Por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, mediática, institucional y simbólica contra la mujer”, sostiene el texto legal que se mostró.La denuncia aclara el contexto de la visita de la conductora a la casa presidencial. “A mediados de mayo de 2020, la denunciante visitó al Presidente en la quinta residencial de Olivos guardando los protocolos de rigor y con el único propósito a desarrollar estrategias en miras a mejorar la industria audiovisual”.Peña se refirió el lunes, en su programa, a las agresiones que recibió en las redes sociales en los últimos días. “Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿Por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del Presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente, ¿de verdad?”, alegó.Las autoridades de la Cámara de Diputados, por otro lado, fueron notificadas este jueves del inicio de la querella y el pedido de suspensión de los legisladores de Iglesias y su par también PRO Waldo Wolff, por parte de Burlando, abogado de Peña., indica el texto enviado por el letrado.En el mismo, Burlando establece que los diputados "han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar" que existen en la legislación argentina e internacional la Convención CEDAW y Belem Do Pará., de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados en el sub exámine", continúa el texto.Los hechos que motivaron la denuncia de Florencia Peña fueron una serie de declaraciones de Iglesias, a la que adhirió Wolff, sobre la visita de la actriz a la Quinta de Olivos, cuando fue a plantear al presidente Alberto Fernández sobre la situación de los artistas ante las restricciones por la pandemia de coronavirus."Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie", había afirmado Iglesias, quien fue duramente cuestionado por el mensaje. "Pero ella de rodillas, no?", retrucó Wolff.Por otro lado,El caso fue denunciado en febrero pasado por el diputadoy lo lleva adelante actualmente el fiscal Ramiro González en un expediente que quedó radicado ante el juezSegún dijo Tailhade días atrás, se trata de cuentas bancarias que nunca fueron consignadas en las declaraciones juradas que presentó en su carácter de funcionario público.El denunciante indicó además que tomó conocimiento de una operación bancaria que constituye una clásica maniobra de fuga de divisas, por la que Iglesias remitió desde su cuenta en el Banco Ciudad en Buenos Aires a una cuenta también propia en un banco español todavía no identificado, la suma de USD 30.560,75.Esta operación, según la denuncia, se realizó el 3 de noviembre de 2016, y la entidad que canalizó la operación de fuga es el banco alemán Commerzbank, a quien Tailhade pidió que se libre oficio para que aporte toda la información pertinente. Según el denunciante Iglesias giró esta suma a una cuenta suya en España que nunca declaró.Asimismo, pidió investigar también otra operación bancaria de Iglesias: otro giro al exterior desde su cuenta en el Banco Ciudad a una cuenta desconocida, por USD17.921, en junio de 2019.En febrero pasado, el fallecido fiscal Jorge Di Lello abrió la investigación penal por enriquecimiento ilícito contra Iglesias tras la denuncia por un supuesto incremento patrimonial “injustificado” que no guardaría relación con sus ingresos declarados.Tailhade consignó que de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción por Iglesias surge que durante los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional, se enriqueció patrimonialmente “de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos”.Según el escrito , Iglesias al asumir en diciembre de 2017, consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $ 3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98. En tanto que al cierre de 2019 –última DDJJ presentada- declaró ante la OA activos por $ 12.250.198,90) y una deuda con Ana Carolina KLIAUGA por dos millones doscientos diez mil pesos ($ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $ 10.040.198,90.El escrito añade que Iglesias aprovechó sus dos años como diputado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri para recorrer el mundo “a costa del Estado”. Desde febrero de 2018 hasta agosto de 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, información que se encuentra disponible en www.hcdn.gob.ar. Tailhade pidió a la justicia que convoque al imputado a prestar declaración indagatoria y “se ordene su procesamiento”.