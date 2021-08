Morales le advierte a Larreta sobre 2023: "La UCR va a tener sus candidatos a presidente y yo voy a ser uno"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, avisó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que él también está en la lista de candidatos para las presidenciales del 2023 y que la Unión Cívica Radical no va a plegarse a una lista de unidad opositora conducida por el PRO sin que haya internas como en 2015."La lógica indicaría que tendría que haber un triunfo del PRO, afirmó Morales.Pese al pacto de convivencia acordado por Juntos, el jujeño resaltó que "está Martín Tetaz también que es una gran incorporación con María Eugenia Vidal."No me gustó el cambio de Vidal. había que poner toda la carne en la Provincia de Buenos Aires.explicó.Entrevistado por Radio Mitre, Morales insistió con qué "no es bueno poner al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Diego Santilli) en la Provincia". "contiuó."No está definido quién va a ser el candidato a presidente.Hemos tenido un rol muy importante en la gestión de Mauricio Macri", dijo sobre sus planes futuros.En esa línea dijo que en esta elección "Facundo Manes ya aclaró que no quiso atacar a Cambiemos"."El problema más grave del gobierno es que no tiene plan, la inflación, que la gente está cada vez peor". "Más allá de esto de las internas en la Provincia de Buenos Aires, en general en el país, y de la mano de Patricia Bullrich, en general las cosas vienen con armado armónico para poder ganar la mayor cantidad de legisladores".