Rottemberg sobre la denuncia por su visita a la Residencia de Olivos: Había que seguir trabajando

En un nuevo capítulo por las visitas a la, el precandidato a diputado nacional por el partido Principios y Valores de Guillermo Moreno,denunció a los productoresy al actor"Es una vergüenza y una falta total de respeto para quienes intensificamos los cuidados", expresó el denunciante.En tanto en diálogo con, el empresario teatral expresó querecordóquien abogó por la actividad en las artes escénicas desde el inicio de la pandemia, incluso priorizando los cuidados y protocolos cuando la situación epidemiológica no permitía la circulación.En esta línea, Rottemberg aclaró quePor otra parte el empresario teatral confirmó que mantuvo reuniones no sólo con el Presidente de la Nación sino también con Jefe de Gobierno Porteño, quien pese a haber mantenido reuniones presenciales con representantes de la cultura, irónicamente salió a cuestionar las visitas a la Residencia Presidencial:Precisamente ayer, Larreta criticó al presidente Fernández por las reuniones presenciales durante la cuarentena, pese a que él también celebró encuentros de ese tipo. "Las normas están para que las cumplamos y más aquellos que cumplimos funciones públicas. Me parece bien que se investigue si hay un incumplimiento", dijo el jefe de Gobierno porteño sobre la denuncia penal contra el Presidente., precisó.Asimismo al hacer un balance de lo que implicaron dichos encuentros, tanto virtuales como presenciales, Rottemberg señaló quepuntualizó durante la entrevista. Y recordó que “en esa fecha eran pocos los casos de infectados y fallecidos en comparación a lo que se vivió después pero la actividad ya estaba clausurada desde marzo”.Por último valoró el avance sobre el Plan Estratégico de Vacunación y la articulación del mismo que permite ampliar los aforos y el acceso a las actividades artísticas, entre ellas el teatro:concluyó.