Anses: adelantan el saldo de agosto de la Tarjeta Alimentar para beneficiarios de AUH y AUE

el Ministerio de Desarrollo Social decidió adelantar para el viernes 20 de agosto la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos que cobren Pensión No Contributiva (PNC)

En un día agitado para esa cartera ante la jura que esta tarde protagonizará Juan Zabaleta en reemplazado de Daniel Arroyo (por ser candidato a diputado nacional),Se trata de una gran que sirve a miles de familias y beneficiarios en todo el país ante la ausencia de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE o IFE 4), política fuertemente criticada por los dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio como Martín Tetaz, ni bono de $15.000.A quienes no tienen la tarjeta física y cobran en la misma cuenta de la AUH o AUE, el monto se les acredita según el calendario de pago establecido por Anses todos los mesesPor otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social junto a municipios de todo el país activaron la semana pasada, múltiples operativos de entrega de la Tarjeta Alimentar en formato físico. La semana pasada y este lunes, de hecho, algunas localidades retomaron las convocatorias de cara al calendario de cobro de agosto 2021.De esta forma quienes recientemente adquirieron el plástico de la Tarjeta Alimentar, se les acreditará el próximo viernes 20 el saldo mensual y no deberán aguardar hasta el lunes 23.La Tarjeta Alimentar o Tarjeta Alimentaria es un instrumento que entrega el Estado nacional desde el 2020 para que el conjunto de beneficiarios puedan acceder a la canasta básica alimentaria.- A madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH;- A embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la AUE;- Personas con discapacidad que reciben la AUH;- Madres con 7 hijos o más que perciban la Pensión No Contributiva.-Seis mil pesos ($6000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado;-Nueve mil pesos ($9000) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado;-Seis mil pesos ($6000) para quienes perciben la asignación por embarazo;-Doce mil pesos ($12.000) en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.