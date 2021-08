Santoro apuntó contra Larreta: "El problema no es que defienda a las empresas, el problema es que no defienda al Estado"

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde el Frente de Todos, Leandro Santoro, apuntó este martes contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que el mandatario advirtiera por la posibilidad de "quedarnos sin internet" ante la iniciativa del presidente Alberto Fernández de declarar el servicio de carácter público.

Tristes las declaraciones de @horaciorlarreta donde afirma q teme q nos quedemos sin internet por declararlo servicio público. El problema no es q defienda a las empresas, el problema es q no defienda al estado! Increíble q asimile lo estatal a lo dañino, siendo servidor público. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) August 10, 2021

"Tristes las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta donde afirma q teme q nos quedemos sin internet por declararlo servicio público. El problema no es q defienda a las empresas, el problema es q no defienda al estado! Increíble q asimile lo estatal a lo dañino, siendo servidor público", fustigó el dirigente radical en Twitter.Fernández anticipó la medida este lunes durante el lanzamiento de Argentina Programa, el beneficio que busca capacitar a 60 mil jóvenes de todo el país en programación, con la otorgación de subsidios de $100 mil para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a internet.“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público... ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, señaló el jefe de Estado desde Tecnópolis.En respuesta, Rodríguez Larreta alertó: “La conectividad hoy es clave para poder trabajar. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchas empresas tecnológicas, entonces si regulamos como servicio público no vaya a ser cosa que después no tengamos internet o no tengamos internet con la velocidad que hoy se necesita”.