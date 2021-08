Volvió a desacelerar la inflación en julio: fue del 3% y en lo que va de 2021 superó el 29%

En lo que es el cuarto mes consecutivo de descenso, la inflación se desaceleró en julio al marcar un 3%, debajo del 3,2% del sexto período del año, y representa el menor registro desde octubre de 2020, según informó este jueves el INDEC

En tanto,, ya abandonada en declaraciones públicas de funcionarios y las revisiones de paritarias de las que participa el Ministerio de Trabajo. Además,El informe oficial del organismo estadístico arrojó en el registro de julio una cuarta caída intermensual respecto del pico de 4,8% que se produjo en marzo.Según la mirada del Gobierno, la superación de la inflación anual pautada tuvo que ver con un "shock internacional de los alimentos", que sacudió lo planeado por el PEN a finales de 2020 para este año.No obstante, que los datos de julio muestren una cuarta caída al hilo hace que desde el Gobierno se espere que durante el segundo semestre se profundice una curva descendente que desacelere la inflación y, con las revisiones de paritarias, los salarios le ganen a los precios.Sigue siendo una preocupación, sin embargo, que los alimentos registraron un alza promedio levemente superior al del nivel general, con un de aumento del 3,4%. Así, en términos interanuales, aumentaron el 56,4%. En este caso sí constituye un dato positivo el menor incremento en los precios de carnes y derivados y pan y cereales, pero hubo una suba superior en verduras e Infusiones, a la vez que los precios de las Frutas dejaron de caer para pasar a terreno positivo en varias regionesLa inflación núcleo se ubicó en 3,1% mensual (contra el 3,6% en junio), mientras que los regulados lo hicieron en 1,4% mensual (3,2% en junio). En julio subieron electricidad, colectivos, taxis y peajes en el interior. Los estacionales crecieron hasta 4,9% mensual por subas en Verduras y en servicios turísticos y de recreación por las vacaciones de inviernoRubros como Comunicaciones (0,4% vs. 7,0% en junio), Indumentaria (1,2% vs. 3,5% en junio) que registró la menor inflación desde febrero 2020, Transporte (2,3% vs. 3,3% en junio), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,1% vs. 5,5% en junio) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,7% vs. 3,2% en junio) bajaron su tasa de inflación.En tanto, se registró un mayor crecimiento en los precios de restaurantes y hoteles (4,8% vs. 3,1% en junio) y recreación y cultura (3,1% vs. 2,2% en junio) por aumentos en hotelería y demás rubros relacionados con el turismo debido a las vacaciones de invierno. Lo mismo ocurrió en salud (3,8% vs. 3,2% en junio) por aumentos en medicamentos.