Cristina: "Vivir se siente mucho mejor cuando uno no odia"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cruzó este jueves a la oposición por "no tener un poco de humildad y patriotismo", llamó a "no odiar" y repasó la conferencia de prensa que encabezó Mauricio Macri al salir derrotado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2019.

"Hoy se cumplen dos años de la Conferencia de prensa post PASO del ex Presidente (Mauricio Macri) donde dijo una cantidad de barbaridades de las que luego tuvo que pedir perdón", apuntó la titular de la Cámara del Senado durante el acto de lanzamiento del Programa de entrega de ajuares y cunas en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.El 12 de agosto de 2019, el exmandatario advirtió que si se enojaba "podía hacer mucho daño", al hacer un primer balance de los resultados electorales en los que el Frente de Todos salió victorioso sobre la fórmula que encabezó junto a Miguel Ángel Pichetto."El día lunes, ante un resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Tengo que estar tranquilo, porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes”, alertó Macri desde la Casa Rosada.En este sentido, la Vicepresidenta amplió: "Esa elección provocó la ira de quien era Presidente y salió a dar una conferencia de prensa y dijo tantas las barbaridades que dos días después salió a pedir disculpas. Se comenzó a instalar q como había ganado el Frente de Todos no había confianza y los capitales se iban. ¡Mentiras! En un ejercicio de responsabilidad institucional Alberto Fernández salió a decir que ese precio del dólar estaba bien y comenzó a comportarse, como ya lo era, el Presidente".En otro tramo, Cristina Fernández cruzó a la oposición por "no tener un poco de humildad y patriotismo", al tiempo que destacó "la nueva versión" del plan Qunita e instó a "no odiar"."Esta versión de Qunitas me gusta más que la que hicimos, esto demuestra que todo programa se puede mejorar y con el agregado de los controles prenatal desde el primer trimestre. Eso no lo teníamos", aseguró, para luego continuar: "No es nuevo el odio en la Argentina, como el amor, son de la época de Adán y Eva. Es mucho más saludable no odiar, el odio amarga envejece, estresa, prueben con amor, da muchísimos más resultados, tampoco exagerar".En sintonía con lo planteado por el presidente Alberto Fernández, la titular del Senado sentenció: "¿No será hora que paren un cambio muchachoss y muchachas con todo el derecho que hay a disentir, a pensar, no a mentir. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar la realidad?, la pandemia va a terminar, vamos a estar todos vacunados y nos vamos a tener que hacer cargo del muerto que dejaron".