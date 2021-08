¿Cómo fue la conferencia de prensa de Mauricio Macri que recordó Cristina Fernández?

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordó este jueves la conferencia de prensa que encabezó Mauricio Macri el 12 de agosto de 2019, luego del triunfo del Frente de Todos (FdT) ante la lista de Cambiemos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Hoy se cumplen dos años de la conferencia de prensa post PASO del ex Presidente (Mauricio Macri) donde dijo una cantidad de barbaridades de las que luego tuvo que pedir perdón", repasó la titular de la Cámara del Senado en el acto de lanzamiento del programa de entrega de ajuares y cunas en Lomas de Zamora.El 12 de agosto de 2019, desde la Casa Rosada y acompañado por el entonces candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, el exmandatario se mostró fustigado ante el primer revés elecotoral, que luego en octubre se terminaría por consolidar.Señalado como "lunes negro", el dólar subió 23% en sólo 24 horas y las acciones cayeron 60%. "Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto, con toda la revuelta que eso tiene. Hoy el dólar volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene. Todos lo sabemos", apuntó Macri en el inicio de la rueda de prensa.La diferencia entre la lista del FdT (47,79%) y Cambiemos (31,80%) fue de 15,9 puntos, escenario que torció las encuestas que se habían difundido el viernes anterior donde incluso daban victorioso al oficialismo de aquel entonces.El 9 de agosto, exfuncionarios del gobierno nacional violaron la veda electoral y dieron a conocer el relevamiento llevado a cabo por la empresa Elypsis, cercana al macrismo, donde arrojaba como ganador al líder del PRO en las PASO."El día lunes, ante un resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO", cuestionó el expresidente.En esta línea, instó al "kirchnerimo" a "hacer una autocrítica", porque según consideró, "no generaba confianza", lo que terminó impactando en el mercado."Entonces debería hacer una autocrítica el kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. El viernes estábamos en una situación en donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba, y se consolidaba el proceso de baja de la inflación y de crecimiento de la economía. Y a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo se da vuelta todo", amplió.Sólo en aquel mes, y con atenuante de las elecciones, la cotización oficial del dólar acumuló un alza del 35,8%, en medio de una acentuada salida de capitales y una drástica caída de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que culminó con el retorno del cepo cambiario en septiembre."Las empresas bajan entre el 30 y 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora, y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía. El mundo económico y el mundo político no le confían, en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez", sentenció el exmandatario.