¿Quiénes son los miembros del establishment que financian la vacuna Sputnik producida por Richmond?

El fideicomiso para el desarrollo y fabricación de la vacuna Sputnik en Argentina por parte del laboratorio Richmond alcanzó un monto de 85 millones de dólares que también servirá para contruir la planta de Pilar que abastecerá no sólo a la Argentina sino a toda la región.Según publicó el periodista Jairo Straccia se trató de una carrera de largo trecho que comenzó en febrero cuando se hizo público el acuerdo con el Fondo de Inversión Ruso que comercializa la vacuna Sputnik. Allí destaca que quien más colaboró con Marcelo Figueiras de Richmond fue el exmiebro de la UIA, José Urtubey.dijo a Diario Con Vos Figueiras, y aseguró que ni pidió el detalle de quiénes participaron del fideicomiso.Entre los pricipales aportantesen tanto que el entusiasmo por el negocio de la vacuna argentina saltó la grieta: el Banco Ciudad suscribió el fideicomiso.Richmond es cliente del banco porteño y en la entidad consideraron que se trata de un “buen proyecto” en el que apostar. A su vez,, que contribuyeron en el proyecto.Otro monto importante, aunque sin precisar, lo aportaron los llamados inversores institucionales.. Además, allí juega fuerte el empresario Pablo Peralta, del Grupo de Servicios y Transacciones.Entre los empresarios de renombre el principal es Marcelo Mindlin, líder de Pampa Energá que también colaboró.Eurnekian venía involucrándose en el abastecimiento de vacunas desde que en enero había intentado ser puente entre el presidente de Moderna, el armenio Noubar Afeyan, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández.Así la grieta no se apoderó del establishment a la hora de aportar aunque algunos nombres que tienen vínculos con algunos funcionarios decidieron apartarse. En el círculo rojo todavía no sutura la desconfianza que el macrismo generó entre el empresariado y el avance del lawfare sobre sus cabezas.