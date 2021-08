Intiman a Mauricio Macri por incumplimiento de la cuarentena estricta

El expresidente Mauricio Macri, fue apercibido este viernes por no encontrarse en su domicilio de la localidad bonaerense de Acassuso cumpliendo la cuarentena preventiva, tal como lo dictamina la resolución provincial para viajeros que hayan arribado del exterior

El lidero del PRO regresó el lunes 9 de agosto desde Madrid, España, en un vuelo de Iberia luego de haber estado en Europa durante 43 días, 27 de ellos aguardando el turno por las limitaciones de cupo establecidas por la Dirección Nacional de Migraciones."Nos constituimos en el lugar mencionado a fin de realizar una inspección integral por normativa vigente. Se efectúa visita al domicilio consignado en carácter de declaración jurada a fin de constatar el cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales en el marco de la emergencia sanitaria vigente", detallla la notificación fiscal.De acuerdo a la normativa adoptada por el gobierno bonaerense, todos los viajeros provenientes del exterior deben realizar siete días de aislamiento obligatorio, para luego someterse a un hisopado que descarte la presencia de coronavirus y la variante Delta."Al respecto se deja constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular, encontrándose en infracción al artículo 1 de la resolución 192", amplía el acta.El abogado de Macri, Pablo Lanusse, tuiteó que informaron un cambio de lugar para hacer la cuarentena por “razones de fuerza mayor”. Sumó mails enviados por el ex presidente. Sin embargo, desde la provincia afirman que al estar aislado no puede moverse ni se autoriza el traslado, como no se autorizó, por ejemplo, a los jugadores de Boca Juniors.