Lombardi usó a José de San Martín para calificar de "infelices" a los soberbios y en redes le tiraron con Macri

El precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires, ex funcionario de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, utilizó redes sociales para citar a José de San Martín en el marco del #17DeAgosto y sugerir una crítica al Frente de Todos por la "soberbia" que afecta "a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder", pero en redes sociales no se la dejaron pasar y le tiraron con su jefe político como respuesta."La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. José de San Martín", tuiteó el ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos, desde donde en sus dos pasos por la gestión pública nacional intentó despedir trabajadores.La sorpresa, para Lombardi, es que las respuestas fueron mucho más en rechazo a su "crítica" al Gobierno que en acuerdo. "Teléfono para vos Lombardi, la concha de tu madre", fue la primera reacción que encontró su publicación."Andá a cagar vos dando clases de moralista", "tampoco está bien que hable así de su jefe político", "hablás de tu ex jefe" y "no le diga así, ud fue ministro de su gobierno!! @mauriciomacri el inútil", fueron de las primeras respuestas que encontró el tuit del ex funcionario y actual precandidato electoral.También le respondieron: "Es verdad, por eso a tu jefe lo rajamos en primera vuelta. Cómo olvidar cuando al otro día de las PASO dejó volar el dólar, nos terminó de reventar el salario y nos echó la culpa por votar mal...". Y le recordaron: "Por suerte tu cuota de poder fue bien efímera".