Tras la renuncia de Facundo, Pablo Moyano apuntó contra dos ministros de Alberto

Pablo Moyano, secretario general de los Camioneros, marchó junto a Ramón Muerza del sindicato de Empleados de Comercio para reclamar por la situación de los casi 4000 trabajadores de Garbarino que no perciben su salario luego de la grave crisis que atraviesa la empresa en el marco de una investigación judicial sobre lavado de dinero y sociedades offshore de parte de sus anteriores dueños.El centro logístico está cerrado, los locales también. Venimos a exigir a esta cueva financiera donde funciona Garbarino, dijo Pablo desde la moviización según consigna La Nación.Allí fue que ironizó contra el actual ministro de Desarrollo Productiv, Matías Kulfas: “Le pido al ministro Kulfas,En esa línea criticóen relación a otras empresas. La semana pasada, Facundo Moyano, otro de los hijos de Hugo, renunció a su banca como diputados del Frente de Todos.Las críticas del dirigente camionero contra funcionarios del Gobierno nacional no son nuevas, dado que ya mantuvo cruces con Moroni, pero ahora resurgen tras la salida de su hermano Facundo de la Cámara de Diputados nacionales, cuando le quedaban tres años de mandato. Pese a que aún no está claro si abandona o no el Frente de Todos, sí dejó traslucir algunas críticas que podrían estar vinculadas, según versiones, con disconformidades de la familia Moyano.Del lado de los empleados de Comercio estuvo Ramón Muerza quien espera ganarle las elecciones a Armando Cavalieri, el histórico referente de “los Gordos”. Muerza es delegado gremial de los supermercados Coto y fue secretario de Organización del sindicato hasta que se convirtió en opositor.planteó hoy Muerza, codo a codo con Pablo Moyano.La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, liderada también por Cavalieri, informó la semana pasada que realizó gestiones ante funcionarios de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP), para que en función de la situación por la que atraviesa la empresa Garbarino, se puedan destrabar fondos que el organismo retiene por operaciones que se realizan en esa jurisdicción.. Sin embargo, la gestión de los fondos no habría sido por cuenta del sindicalista sino por la propia compañía