Paraguay: denunciaron a Horacio Cartes por un acuerdo con Macri que estafó al Estado de ese país

En la semana de su vuelta a la Argentina y su reaparición mediática con frases que levantaron polvareda sobre la deuda con el FMI, terreno en el que no desean meterse los precandidatos de Juntos por el Cambio,En concreto, lo que evalúany el compromiso de vender energía a un precio por debajo del valor de mercado.La denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción refiere el presunto delito deejercido por Cartés contra el Estado paraguayo, aparece allí la firma de Macri y es impulsada por los titulares de diferentes partidos opositores.El acuerdo había sido aprobado por el Congreso paraguayo más de un año después de su firma. Sin embargo, eso ocurrió apenas dos semanas antes de que termine el mandato de Cartes. El escrito denuncia también que Cartes se comprometió a vender energía a un precio por debajo del valor de mercado.Si bien la denuncia va únicamente contra el exmandatario paraguayo, el nombre de Macri aparece explícitamente en la presentación por ser el firmante en representación del Estado argentino.Y no es casualidad:De hecho. No se sabe qué fue a hacer, ya que sólo se habló de "negocios personales".La denuncia fue presentada por los titulares de los partidos Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y Revolucionario Febrerista, Guillermo Ferreiro, con el respaldo del Frente Guasú, Encuentro Nacional (PEN), Movimiento Popular Colorado (Mopoco), Franja Colorada, Partido de la A y el Partido Democrático Progresista (PDP), entre otros.“No se pudo realizar una auditoría, pero los documentos presentados son muy claros y demuestran que desde 1992, habiendo sido rechazada una nota reversal por Paraguay, aun así se aceptó una deuda a la Argentina, que no fue aprobada por ambas partes contratantes; por lo tanto, se procedió a un pago en perjuicio del Tesoro paraguayo”, explicó Ferreiro.El dirigente explicó que ahora la Fiscalía ya tiene “conocimiento claro” del presunto daño patrimonial de alrededor de 4.000 millones de dólares, por lo que “corresponde que abra una investigación penal y proceda a las imputaciones”.Además, el dirigente expresó que las consecuencias del presunto delito de Cartes en acuerdo con Macri tendrá repercusiones en la Argentina:El entendimiento fue firmado el 4 de mayo de 2017 por Cartes y Macri y ratificado el 1 de agosto de 2018 por el Congreso paraguayo, 14 días antes de la asunción de Abdo Benítez. No solo Asunción acepta por ese acuerdo una deuda de 4.000 millones de dólares, sino que además negocia por 30 años la venta de energía de la represa a precio inferior al de mercado. No se conoce a cambio de qué se firmó tal pacto.“Es un caso grave, atendiendo a que representa un perjuicio para la ciudadanía, que debe abonar un precio caro por el costo de la energía eléctrica. Esta es una traición a la patria”, subrayó, según los sitios de los diarios ABC Color y Última hora.Además, advirtió que “hay gato encerrado con este acuerdo”, porque no se permite una auditoría en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). "Tomar una deuda en detrimento del Paraguay, una deuda que no está auditada, es obra de una asociación. Porque no es solo Horacio Cartes. Ahí están también los directores de todas las instituciones, la Cancillería y todos los que participaron y formaron parte de esa negociación y de ese acuerdo", indicó Alegre.La llamada “mesa de los presidentes” opositores ya había presentado antes una denuncia también por la “deuda espuria” de la otra represa que comparte Paraguay, Itaipú, en este caso con Brasil.