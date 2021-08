El gobierno nacional respaldó a los carpinchos en la polémica pelea con los vecinos de Nordelta

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron que el avance de la urbanización sobre los humedales, como ocurre en el caso de Nordelta, en el municipio bonaerense de Tigre afecta a la fauna nativa de manera directa.

La postura del gobierno se dio una serie de mensajes que publicó en su cuenta del Ministerio, tras conocerse las denuncias de vecinos de un barrio privado de Nordelta sobre supuestos ataques de esos animales a perros o residencias.

#Carpinchos



El avance de la urbanización sobre los humedales afecta a nuestra fauna nativa de manera directa.



Como consecuencia, especies como el carpincho han quedado excluidos de su ecosistema, como en el caso de Nordelta. pic.twitter.com/hNe9wo1yjE — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) August 20, 2021

#Carpincho

Conocer a nuestras especies nativas es la clave para valorarlas. Por eso desarrollamos la serie #FaunaNativa. El #carpincho es el roedor más grande del mundo y constituye una pieza fundamental de la biodiversidad de los humedales.#LaAcciónAmbientalEsAhora pic.twitter.com/XnKXzh6EJD — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) August 20, 2021

Por lo tanto, especies como el carpincho "han quedado excluidos de su ecosistema". "Los carpinchos son animales que viven en zonas de humedales, son herbívoros y no representan ningún peligro para las personas u otras especies en tanto no son predadores", aseguraron desde la cartera ambiental,Desde el Ministerio explicaron que "es fundamental comprender que el cuidado de la fauna es responsabilidad de todos y de todas, y que el avance sobre los ecosistemas tiene consecuencias sobre la biodiversidad y el ambiente".Asimismo informaron que ante la presencia de un carpincho no se recomienda acercarse, no hay que lastimarlos y se debe contactar a la autoridad de fauna silvestre o zoonosis de la jurisdicción. En tanto, la presidenta del Partido Verde de la provincia de Buenos Aires, Fabiana Zanutti, dijo que "los carpinchos no estaban de paseo por Nordelta, no son agresivos y son una especie autóctona que debe ser preservada y protegida"., dijo Zanutti a Télam.