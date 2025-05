Cristian Larsen presentó su renuncia "indeclinable" a la Administración de Parques Nacionales

En medio de fuertes cuestionamientos por su deficiente reacción frente a los incendios forestales que se desataron en la Patagonia durante el verano, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, presentó este miércoles su renuncia de manera indeclinable al cargo. En su carta de dimisión evitó referirse a su gestión y hasta se puso a disposición del gobierno de Javier Milei para seguir “aportando a las ideas de la libertad”.“De mi mayor consideración: por la presente, y con el más alto respeto, me dirijo a fin de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Presidente de la Administración de Parques Nacionales a partir del 31 de mayo del presente”, planteó el exfuncionario.En la misma línea, aclaró: “Esta decisión obedece a mi firme convicción de continuar aportando a las ideas de la libertad desde otro lugar”.Fuentes de Gobierno aclararon a la agencia Noticias Argentinas que la determinación del funcionario responde a sus intenciones de dedicarse a hacer campaña electoral en Santiago del Estero.Incluso, el pasado martes, Larsen visitó Casa Rosada para comentarle sus objetivos al secretario del Interior, Lisandro Catalán, quien respaldó su determinación. Si bien aún no hubo designación del sucesor, desde la Secretaría del Interior revelaron que hay varios nombres en carpeta. No se descarta la reubicación de personal del área, y en ese camino, el vicepresidente del Directorio, Marcelo Miguel Forgione, suena como una de las posibilidades, aunque restará esperar la definición oficial del reemplazante."Me despido con el privilegio de haber trabajado en este organismo, el orgullo del deber cumplido y la certeza de que seguiré acompañando, desde el lugar que me toque, la reconstrucción de nuestra Patria en una Nación libre, respetada y con instituciones a la altura del desafío histórico que enfrentamos", concluyó Larsen en su misiva.Larsen es el mismo funcionario que mientras se quemaba el Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche se distrajo con almuerzos de 481 mil pesos junto con otros funcionarios, en el restaurante de un exclusivo hotel con vista al lago Nahuel Huapi. Todo ello mientras aplicaba un feroz ajuste sobre los dispositivos de respuesta frente al fuego.Larsen también fue denunciado por “flexibilizar” la actividad de guías de turismo con la excusa de “incentivar la libertad” lo que motivó una masiva movilización de los trabajadores de parques nacionales a principios de este mes. En ese sentido, Larsen desreguló los requisitos para convertirse en guía oficial en los parques y habilitó a las empresas de turismo a ofrecer excursiones sin guías.También estuvo detrás de los violentos desalojos de familias de comunidades indígenas que reclaman como propia y comunitaria algunas superficies encerradas desde hace años en parques nacionales.