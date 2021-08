Exportaciones: Argentina y la provincia de Buenos Aires tuvieron los mejores índices en ocho años

julio significó una contundente mejora en las exportaciones, ya que a nivel nacional fue el mejor registro para ese mes en los últimos ocho años y a nivel bonaerense hay que remontarse también a 2013 para encontrar números similares para un primer semestre

En territorio bonaerense se produjo el mejor primer semestre en 8 años en materia de exportaciones, debido al crecimiento de rubros como vehículos automotores, productos químicos, metales comunes, autopartes y medicamentos producidos en territorio bonaerense

En lo que implica, según analiza el, la profundización de la, el mes deLas, y los U$S 7.252 millones alcanzados "consolidan la recuperación de las ventas externas", según destacó laLa entidad agregó que la tendencia de las importaciones en ese mismo mes "indicarían que continúa la mejora en la actividad industrial".En ese sentido,El buen desempeño mensual de las exportaciones, al igual que en el acumulado anual (la suba fue de 16% frente a enero-julio de 2019), estuvo influido principalmente por los complejos graníferos.La variación de los embarques de oleaginosas y derivados fue de 33% en julio, frente a dos años atrás, mientras la exportación de cereales y subproductos creció 55% en la misma comparación, por "mejores precios internacionales". Los restantes productos tuvieron un crecimiento conjunto del 14%, pero con elevada heterogeneidad, resaltó la CERA.Por ejemplo, julio de 2021 frente a julio de 2019 mostró “importantes subas” en lácteos (106%) y pesca (29%), mientras que hubo bajas en carnes (-11%, por las restricciones a las cantidades exportadas) y combustibles (-4%). Al considerar los destinos, la cámara destacó el aumento interanual de 72,9% en los envíos de julio hacia Chile; 70,5% hacia Brasil; 39,5% a Paraguay; y 10,8% a China.Por su parte, las importaciones de la Argentina, de US$ 5.715 millones el mes pasado, se ubicaron 17% por encima de los valores de 24 meses atrás. Ese incremento se debió a las mayores compras de bienes intermedios (45%), entre los cuales se destacó el aumento en soja (97%) y suministros industriales elaborados (19%), concluyó el informe empresario.Según datos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia,Del volumen total de exportaciones bonaerenses, los principales rubros fueron las manufacturas de origen industrial (34,4%), las manufacturas de origen agropecuario (36,2%), los productos primarios (22,2%) y los combustibles y energía (7,1%).Las exportaciones a Brasil, principal destino de los bienes de la provincia, se incrementaron un 40,6% interanual en el primer semestre de 2021, impulsadas por las ventas de productos industriales. En particular, sobresalió el rubro de los automóviles, con un aumento del 83,3%, concentrando el 46,8% de las exportaciones bonaerenses al vecino país.Los principales destinos para los productos de origen bonaerense fueron el Mercosur (fundamentalmente, autos, trigo y productos químicos), el resto de Sudamérica (autos, productos químicos, maíz), China (cebada, carne bovina, soja), la Unión Europea (harina y pellets de soja, biodiésel y sus mezclas, carne bovina), Medio Oriente (harina y pellets de soja, aceite de soja, aceite de girasol), Sudeste Asiático (harina y pellets de soja, maíz, trigo), Estados Unidos, México y Canadá (metales comunes, medicamentos, autos) y África (maíz, soja, trigo).Puntualmente en el mes de junio, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires tuvieron un fuerte crecimiento del 50,8% interanual, alcanzando los 2.391 millones de dólares, aportando el 34,3% del total nacional. En junio, todos los rubros registraron aumentos interanuales en sus volúmenes exportados, como las manufacturas de origen agropecuario, (+39,9%), los productos primarios (+26,1%), las manufacturas de origen industrial (+102,7%) y los combustibles y energía (+18,0%).En la elaboración del informe participaron la Subsecretaría de Industria, PyMEs y Cooperativas; la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependientes del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.