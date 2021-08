Alberto viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Lasso y acercarse a la presidencia de la CELAC

¡Ecuador y Argentina fortalecen sus relaciones! 🇪🇨🤝🇦🇷



En reunión con el presidente @alferdez, abordamos temas de desarrollo, la importancia de la vacunación y el trabajo conjunto entre ambos países. Los encuentros bilaterales son fundamentales para profundizar la cooperación. pic.twitter.com/aPpzctt40y — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 28, 2021

En nombre de la Argentina quiero agradecer a todas y todos los cancilleres que en la 21° Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) brindaron su apoyo a nuestra candidatura para asumir la @PPT_CELAC en 2022. pic.twitter.com/073rEHpPkS — Felipe Solá (@felipe_sola) July 24, 2021

AMLO reactivó la Celac y lo propuso como un organismo regional realmente autónomo, dado que no lo integran Estados Unidos ni Canadá. En cambio, sí están Cuba y la Venezuela de Nicolás Maduro, ambas expulsadas de la OEA.

no buscan reemplazar a la OEA, sino simplemente un organismo que una a Latinoamérica y represente fielmente sus intereses y preocupaciones

El presidenteviajará el martes apara reunirse con su parCon la visita, Fernández recompodrá la relación bilateral y estimulará el apoyo de Ecuador para su elección al frente de la Celac en la cumbre que se realizará en México a mediados del mes que viene. En tanto, desde allí, el cancillerseguirá camino adonde se reunirá con algunos de los ministros de la región con el mismo fin de la llegada de Fernández a la conducción del organismo, luego del planteo de Nicaragua de una candidatura alternativa.Por su parte Lasso viene imitando en sus primeros pasos en política exterior los modos del chileno Sebastián Piñera: pragmatismo y trabajo de buen vínculo con los gobiernos progresistas.Muchos errores cometidos en la campaña llevaron a Aráuz a perder un ballotage que parecía ganado. Pero, donde acordaron la visita oficial que se concretará este martes y miércoles.dijo Fernández luego de aquella primera conversación en Lima. "La verdad es que las diferencias no son tantas a la hora de ver cómo concretamos los objetivos, y tenemos que lograr respetarnos en la diversidad y trabajar juntos por eso que necesita América Latina que es lograr un espacio donde podamos discutir nuestro destino”, agregó. El Presidente viajará el martes al mediodía con comitiva reducida. Por la noche, cenará junto a Lasso y al otro día mantendrán una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno. La vuelta está prevista para el jueves.En Cancillería esperaban centrarse en los temas donde hay afinidad y evitar las controversias. Aparentemente Lasso no presentaría ninguna queja a que una ex ministra de Correa, María de los Angeles Duarte, permanezca en la embajada argentina en Quito, donde se encuentra refugiada desde el año pasado, luego de que fuera condenada a ocho años de prisión en una causa de cuadernos de sobornos muy parecida a la que existe en la justicia argentina.Con la visita, Fernández se asegurará el respaldo de Lasso a su designación como presidente pro témpore de la Celac para 2022 durante la cumbre que se realizará en México el próximo 18 de septiembre, días después de las PASO. Fernández cuenta ya con el voto seguro de todos los gobiernos que ideológicamente no coinciden con el Gobierno Nacional: Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia y ahora Ecuador. El Brasil de Jair Bolsonaro suspendió su participación en el organismo.El inconveniente que le surgió a la postulación de Fernández fue con los países del ALBA luego del enojo de Daniel Ortega por la decisión de Argentina y de México de retirar sus embajadores en Nicaragua. Ortega propuso entonces para la Celac al "camarada Ralph" Gonsalves, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, una isla del Caribe. Argentina confía en los buenos oficios que puedan ejercer las cancillerías de Bolivia y de Venezuela para persuadir a Ortega de desistir de su idea. Con ese objetivo, el canciller Solá irá a Dominicana para participar de una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores y mantener algunas reuniones.En consonancia con el presidente mexicanoquien ocupa la titularidad de la Celac hasta el 31 de diciembre, Alberto busca que este organismo continental tome el lugar de la OEA, con el prestigio por el subsuelo gracias a la conducción de Luis Almagro.Así desde la Celac,. Pero en ambas cancillerías aclaran que. “Vemos a los Estados Unidos como un aliado muy importante en la recuperación económica de la Argentina", avisó el jueves Solá al hablar ante el Consejo de las Américas.