Kicillof anunció la reestructuración de la deuda de PBA: "Nos acercamos a normalizar la situación financiera"

El gobierno deanunció el acuerdo alcanzado con los acreedores privados por el 98% de la deuda en dólares, tras casi un año y medio de negociaciones., indicó el mandatario., dijo, y remarcó que en algunos medios de comunicación “presionaron a favor de los bonistas”: "Siempre la prensa especializada estaba del lado de los agoreros" y los acreedores.Remarcó entonces queremarcó Kicillof."La aceptación fue del 98%, universal y unánime de lo que se propuso", señaló Kicillof, y repasó algunos titulares de diarios que pronosticaban que no se alcanzaría un acuerdo.del distrito, agregó.EL SIGNO OPUESTOEl gobernador aprovechó para retomar el debate con la oposición por el endeudamiento. "Exceptuando a Macri, Vidal y Larreta, todo el mundo sabe que a pesar de tener una larga historia y un tropiezo larguísimo con el endeudamiento argentino, el proceso que llevaron adelante, Macri, Vidal, el PRO, cambiemos, Juntos por el Cambio, o como se llame representa sobre toda esa historia el ciclo más ruinoso de toda la saga, por su velocidad, la composición y sobre todo, porque han alcanzado el récord de dudosa calidad en ser el primer gobierno que se endeudada, no pudiera pagar, se endeudara con el FMI, tampoco pueda pagar, termina en default, en moneda extranjera y nacional", sentenció el gobernador.Según Kicillof, la oposición "parece que en campaña quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano" y subrayó que Vidal "hizo explotar el termómetro de la deuda interna" de la provincia. "Con la historia y un poco de responsabilidad no deberían haber hecho lo que hicieron, endeudar al país en moneda y ley extranjera, que es la que nos había llevado al problema con los buitres", recordó.

¿PARA QUE TOMARON DEUDA EXTRANJERA?

El stock de deuda en dólares pasó de u$s5.420 millones a u$s9.194 millones. "¿Para qué tomaron deuda extranjera?", se preguntó el mandatario.se respondió."Macri vio la oportunidad de endeudare a lo loco y cuando en 2018 le dijeron que no le prestaban más, se fue al FMI, o sea, una saga de desastres. Lo mismo hicieron en al Provincia", recalcó Kicillof.añadió."Durante el gobierno anterior hubo un festival de deuda que no podía pagar, pero no uno solo, dos, primero con los acreedores externo y luego con el FMI", indicó, y pidió que las anteriores autoridades expliquen por qué hicieron esto con al deuda.aseveró.Previo a la palabras del Gobernador bonaerense, el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia,anunció que se logró el 98% de de reestructuración, en el acto que se realizoó en el Salón Dorado de La Plata, luego de que el viernes expirara el plazo para la aceptación de la enmienda ofrecida hace tres semanas., detalló el funcionario.remarcó López., advirtió.