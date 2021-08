Ataque al diputado Arias: la hipótesis es que no fue al azar, hay dos testigos y dos sospechosos

se consolida la hipótesis de que no fue un hecho azaroso, hay dos testigos, dos sospechosos y se sabe cómo se habrían movido

“Eso no es así, la bala salió en forma recta detrás de donde estaba sentado el diputado, la bala salió detrás del público"

Después del ataque a balazos que sufrió el diputado provincial del peronismoen Corrientes en un acto de cierre de campaña y tras la realización de los comicios en que el oficalismo cambiemita resultara triunfador, se conocieron novedades de la investigación:Hoy la ministra de Salud de la Nación,, informó sobre la existencia deque dijeronSegún indicó, "los posibles involucrados" en el ataque a Arias serían "de esa localidad de Corrientes.Cabe recordar que Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen, en el marco de un acto de cierre de campaña y cuando se encontraba en el escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá, ubicada próxima al río Uruguay y a unos 380 kilómetros al sureste de la capital provincial.Lo que Frederic precisó es que los dos testigos ya fueron escuchados por la fiscal Noelia Lena, quien “está cruzando información antes de tomar declaraciones a los posibles conductores" y consideró como “muy probable” que el disparo que impactó en Arias no hubiese estado dirigido al diputado., dijo Frederic en declaraciones a Radio Nacional.La funcionaria subrayó que "hasta que no esté identificado el sospechoso va a ser muy difícil" precisar a quién estaba dirigido el disparo.La ministra resaltó el trabajo que están realizando las fuerzas federales y las brigadas de investigación para esclarecer el caso y aseguró que "permanecerán en el lugar hasta que el hecho se esclarezca" porque es una necesidad de los "argentinos y la democracia".Por su parte, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad,, anticipó que “esta semana habrá novedades" en la causa, en la que "hay algunas líneas de investigación que están avanzando", aunque prefirió no dar detalles del proceso judicial."El caso fue aislado, eso no quita que haya sido un hecho político",dijo Fuks, y coincidió con Frederic en cuanto a que "hay dos testigos que identificaron un auto".El funcionario reseñó que desde el viernes su secretaría se puso "a disposición junto a las fuerzas federales", en un escenario en el que Gendarmería "ya hizo la reconstrucción del hecho" y la Policía Federal, con brigadas de homicidios, trabaja sobre "dispositivos tecnológicos".Sobre las hipótesis del móvil del atentado, el funcionario mencionó que "ya hay algunas líneas de trabajo”, pero negó versiones difundidas en medios de comunicación en cuanto a que la bala que hirió a Arias "podría haber partido de algún lugar del público"., afirmó Fuks, quien expresó que “la hipótesis primaria es que no fue un tiro al azar".Por su parte, la fiscal del Tribunal Oral (TOP) de Paso de los Libres,, que interviene en el caso, indicó que se "está trabajando intensamente" en varias teorías y advirtió que en este contexto es "apresurado revelar información que está siendo objeto de análisis"."Hemos entrevistado a varias personas en carácter de testigos y se fueron realizando trabajos de criminalística en el lugar del hecho. Todo está siendo analizado por el personal técnico con el equipo de fiscalía y viendo si se pueden establecer datos concretos o darle fuerza a algunas de las distintas hipótesis", puntualizó sostuvo la fiscal en diálogo con Radio 10.Según informó hoy, director del Hospital Escuela General José de San Martín, el cuadro de salud del diputado provincial baleado "continúa su evolución en la forma prevista".El parte médico detalló que no hay "novedades en la condición física" de Arias y remarcó que los próximos días "serán claves en la toma de decisiones sobre su tratamiento".