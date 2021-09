"Pensamiento discriminador": Kicillof le respondió a Vidal y su postura del porro VIP en Palermo

hoy se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo que Vidal tiene un "pensamiento discriminador" y que sus ideas clasistas a favor del porro VIP "explican bien por qué se vuelve a la capital"

#FraseDelDía | María Eugenia Vidal y su oposición a la legalización de la marihuana pic.twitter.com/NfYNGaP7wI — Política Argentina (@Pol_Arg) August 30, 2021

La decisión de, ahora ex "orgullosamente bonaerense" y precandidata por CABA, de retomar su mirada 2019 y expresarse a favor del consumo recreativo de marihuana - o porro - en barrios porteños acomodados, como Palermo, pero en contra si se trata de barrios populares o villas del conurbano, le valió fuertes cruces y rechazos.En ese marco,“Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la capital. Lo que ocurre en la provincia es algo que no llega a comprender”, afirmó el mandatario.La exgobernadora y actual precandidata a diputada porteña de Juntos por el Cambio remasterizó hace días y repitió anoche en una entrevista con Filonews su postura sobre la legalización de la marihuana, con una extraña división sobre en qué zonas de la capital sí está bien fumar cannabis y en qué partes del conurbano o CABA no lo está."Hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado", estableció Vidal, y agregó que considera que los argentinos no están "listos” para debatir la legalización del cannabis.Kicillof le respondió en Radio 10:. Y profundizó: “Que opinen, así cuando la sociedad vota se ve bien lo que realmente piensan, opinan, sienten y luego llevan a la práctica”.No es la primera vez que la exgobernadora encara el tema drogas con una mirada clasista. Por caso, en 2019, mantuvo claramente la separación entre "los chicos pobres" y "nuestros hijos", en referencia a los de clase media y alta, no les reconocía a estos "la libertad de decidir". "Los que consumen no son sólo los chicos pobres, son también nuestros hijos", trataba de convencer a un auditorio de pudientes. Hace días, también lo hizo en TN, donde directamente diferenció entre "Palermo" y los jóvenes con "estructura de vida" y aquellos de "barrios pobres".