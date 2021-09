"Pueblo de pelotudos": Randazzo usó a su mamá para cuestionar a los votantes argentinos

"Explicale a este pueblo de pelotudos"

Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones.

Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes.#AguanteGladys pic.twitter.com/L5uAS4HpMt — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 2, 2021

continúa con su propuesta de campaña electoral audiovisual y en redes de búsqueda de impacto a cualquier costo. Después de usar a una imitadora para satirizar una supuesta charla con Cristina Kirchner, hablar del "Tinder del trabajo" y usar a su hija de 15 años para reclamar la vuelta a clases que ya ocurría hace meses, el exministro de Transporte y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Vamos Con Vos publicó otro insólito spot donde conversa telefónicamente con su madre y la hace decirlea los electores argentinos."Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones. Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes", dice el cuerpo del tuit que escribió el equipo de Randazzo en su cuenta de Twitter utilizando el hashtag #AguanteGladys.En el material audiovisual, hay una conversación telefónica entre el precandidato y su madre., le recomienda su supuesta mamá al dirigente bonaerense.La voz femenina continúa: "Esos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años y se pasan la pelota". Después la mujer lanza una polémica afirmación sobre la sociedad a la que Randazzo intenta convencer de que lo vote.Para finalizar, la mamá de Randazzo - o la imitadora del spot ideado por el publicista Ramiro Agulla - pregunta:Las versiones indican que las conversaciones casuales y las puteadas no termina en la supuesta charla con Cristina y ahora está con su mamá. El ex ministro también se habría hecho grabar en una situación supuesta de la intimidad insultando a Alberto Fernández y Axel Kicillof. "Si no se va a poder resolver, pelotudo, ¿para qué carajo asumís? Andate a tu casa", diría.