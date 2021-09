Los datos oficiales que desarticulan mentiras de Larreta y Vidal sobre ayuda del Estado en pandemia

el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, les recordó a la primera precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en el distrito porteño, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, una serie de medidas tomadas por el Gobierno nacional para asistir a Pymes y comerciantes durante la pandemia que no sólo ambos olvidan en sus declaraciones sino que además fueron "500 veces mayores" que los de la administración de la Ciudad que ellos defiende

Hola, @mariuvidal. Es bueno que veas la realidad de empresas y comercios de CABA.



El año pasado, desde el gobierno nacional pusimos en marcha el ATP, créditos con tasas subsidiadas y garantías públicas, entre muchos programas en los que destinamos recursos para PyMEs de CABA. https://t.co/gkJtP0Mqr0 — Matías Kulfas (@KulfasM) September 2, 2021

¿Sabías que lo destinado por Larreta a políticas productivas y a sostener a los comercios que visitaste fue cinco veces menor a lo que gastó en publicidad y propaganda en plena pandemia?



Lo podés verificar: https://t.co/KsjTgA6chQ — Matías Kulfas (@KulfasM) September 2, 2021

Mientras la campaña electoral se lleva todas las miradas, algunas de las apreciaciones, datos y propuestas que arrojan los protagonistas suelen pasar desapercibidos, sean verdaderos, falsos o que chocan con la realidad. En este caso,La respuesta del funcionario nacional aludió a un tuit de la ex gobernador bonaerense y ahora precandidata porteña en el que se mostraba en campaña junto a Patricia Bullrich. "Escuchando a los comerciantes (...) Estamos unidos y preparados para defenderlos desde el Congreso e impulsar proyectos para que vivan mejor", había escrito la precandidata.La respuesta de Kulfas la invitó, sin decirlo, a no mentir y remitirse a datos concretos acerca de qué hizo Nación y qué su jefe, Larreta, para con el sector: "Hola, María Eugenia Vidal. Es bueno que veas la realidad de empresas y comercios de CABA. El año pasado, desde el Gobierno nacional pusimos en marcha el ATP, créditos con tasas subsidiadas y garantías públicas, entre muchos programas en los que destinamos recursos para PyMEs de CABA".En este sentido, continuó con un dato contundente:"¿Sabías que lo destinado por Larreta a políticas productivas y a sostener a los comercios que visitaste fue cinco veces menor a lo que gastó en publicidad y propaganda en plena pandemia?", ironizó luego el ministro de Desarrollo Productivo respecto de un punto, el vinculado al financiamiento de la campaña no sól de Vidal sino también de Diego Santilli en PBA, que duele entre el PRO y sus socios en Juntos por el Cambio.Por eso, aseguró que "la falta de recursos invertidos por Larreta no puede ser atribuida a una restricción presupuestaria". Y explicó: "La diferencia entre un gobierno y otro en la pandemia tuvo que ver con la visión sobre la importancia de la producción y el trabajo argentino. Son dos modelos de país distintos".