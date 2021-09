"Mamá, estoy allanando": el spot de Berni que parodia a Randazzo, critica a Vidal y elogia a Kicillof

La parodia es protagonizada por el funcionario provincial que es interrumpido por su madre en pleno operativo de seguridad y mantiene una charla en la que cuestionan con dureza a Vidal por sus últimas declaraciones vinculadas al consumo de porro en Palermo o en la Villa 1-11-14.

#Elecciones2021 🗳️ | "¿Qué pasa, mamá? Estoy allanando”



▶️ @SergioBerniArg parodió el spot de Randazzo hablando con su madre



▶️ Le agregó elogios a Kicillof y críticas a Vidal: “La mentira, el marketing y la ignorancia también matan” pic.twitter.com/0RFdNJPL91 — Política Argentina (@Pol_Arg) September 3, 2021

El ministro de Seguridad bonaerense,decidió meterse en la campaña por un momento y con un spot que incluye su aparición como actor con una desopilante parodia, le respondió a la madre dey no se ahorró las críticas a la ex “orgullosamente bonaerense”,En el video, difundido a través de sus redes sociales, Berni alude al candidato de Vamos con Vos y a la conversación con su madre que puede escucharse en la última producción de campaña que difundió. Berni apunta además contra Vidal, con una frase más que elocuente: “Que la leona me diga si tengo que tirar la puerta o pedir permiso”.El spot termina con Berni frente a cámara, en un operativo de incautación de marihuanasentencia.- Hola, má, estoy allanando, ¿pasó algo?- ¿Otra vez? No parás nunca, nene. Te estoy esperando para cenar, ¿qué pasa que no venís?- Estoy acá en La Plata, no es Palermo ni la Villa 1-11-14. Y la estoy tratando de llamar a la "leona" para que me expliqué qué hacer: no sé si patear la puerta o pedir disculpas. Tengo una confusión a esta altura.- Después de la paliza que le pegó Axel, la "leona", como la cenicienta, se convirtió en gatito y salió corriendo para la Capital. Flor de quilombo nos dejó con la deuda en la Provincia,- Pará pará pará, mamá, no putees, no putees, parecés a la mamá de...- Mirá querido, decile a esa señora que los argentinos de pelotudos no tenemos nada. Tendré 86 años pero tengo memoria y por eso lo banco a Axel. Así que hacé lo que sabés hacer: pateá esa puerta, sacales la droga y metelos preso y venía a cenar que se enfría la comida. Y además quedate tranquilo que acá en el barrio todos vamos a poner la boleta de Victoria y Agustina.