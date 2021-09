Lucila De Ponti: "La interna en Santa Fe va a darle volumen y fortaleza al Frente de Todos"

La diputada santafesina del Movimiento Evita Lucila de Ponti remarcó la importancia de las elecciones de medio término. “Tiene que ver con poder recuperar la confianza y la dimensión de los argentinos. Esto fundamentalmente se logra a través de la recuperación económica y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Lo fundamental tiene que ver con salir de un modelo por el cual el macrismo había perjudicado la calidad de vida de los argentinos”, sostuvo la legisladora en diálogo con Política Argentina.

En este marco, se mostró crítica con Juntos.señaló.Y aumentó su apuesta rechazando las declaraciones de Macri contra el gobierno nacional. “Lo mínimo que le podemos pedir a un ex presidente que puede disentir en sus posiciones a las decisiones del Gobierno, lo mínimo que le pedimos es que el debate sea en el plano de las ideas y las políticas públicas, y no de cuestiones extraviadas de la realidad”, dijo.También se mostró crítica de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por sus declaraciones estigmatizantes respecto al consumo de marihuana. “Si bien la cuestión del consumo de drogas son complejas y hay que analizarlas con responsabilidad, pero ella muy livianamente pronunció una visión estigmatizada sobre esta cuestión”, analizó.Por último, se refirió a la interna que en Santa Fe el Frente de Todos protagonizan Lewandowski y Rossi. “Esta interna lo que va a lograr es poder darle volumen y fortaleza al Frente de Todos santafecino porque va a permitir que todos los sectores que integramos el FdT estemos expresados”, señaló.