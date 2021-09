Julián Álvarez: "Hay mucho circo en el gobierno de Grindetti y más que circo necesitamos realidad"

El precandidato a concejal del Frente de Todos en Lanús y ex secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, se refirió con expectativas de cara a la contienda electoral y manifestó sus inquietudes respecto de la propuesta de Juntos. “Tenemos a Grindetti que es el jefe de campaña de Santilli y cuyo lema es escuchar, pero en Lanús no escucharon a nadie. Si hay algo que no hizo el gobierno de Macri fue escuchar”, señaló.

En diálogo con Política Argentina dijo: “Lo vemos claramente a nivel local. Grindetti no piso un hospital este año y medio, no fue nunca, y esto que vemos en la cuestión sanitaria lo vemos en todos los ámbitos, y por lo tanto, vemos un estado ausente a nivel local”.También rechazó los cuestionamientos del ex presidente. “Macri dijo que el peronismo no trabajaba pero el mismo declaró que cortaba a las siete para ver Netflix. Él está proyectando su gobierno en el nuestro y está muy lejos de ser parcial”, recalcó.Por otra parte, cuestionó a la senadora PROpor pagarle a su empleada domestica con un contrato de la Cámara Alta. “Es tremendo. Encima su marido es funcionario de Grindetti. Se trata de, secretario de Desarrollo Urbano local. Es una responsabilidad tanto del marido como de ella dado que era empleada de limpieza de su casa. Son muy buenos comunicando pero en los hechos son nefastos”, denunció.Y agregó: