Cafiero rechazó los cuestionamientos de la oposición y remarcó que "el discurso del odio daña la democracia"

En la antesala a las PASO, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el Frente de Todos (FdT) "está unificado, sin fisuras, tratando de vencer las cortinas de humo"; a una semana de las PASO, y volvió a cuestionar al ex presidente Mauricio Macri, al señalar que "limitado dejó el futuro de los argentinos".

, dijo el funcionario nacional.En declaraciones a El Destape, volvió a cuestionar al ex presidente Macri, quien el viernes sostuvo que si los integrantes del FdT pierden las elecciones legislativas "se van a tener que ir", y dijo que "limitado dejó el futuro de los argentinos, con desempleo y crecimiento de la pobreza"Para Cafiero,Luego, en diálogo con Radio Mitre, dijo ratificó que los dichos de Macri representan una "expresión totalmente antidemocrática" y agregó que "no hay que dejar pasarlas por alto, no se pueden permitir ya que son declaraciones peligrosas y la palabra tiene peso".