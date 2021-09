Un funcionario de Grindetti involucrado en el escándalo de Lorena Petrovich por el contrato a su empleada domestica

Esta semana, denunciaron a la senadora bonaerense del bloque Juntos por el Cambio Lorena Petrovich por pagarle a su empleada domestica por un contrato de la Cámara Alta provincial. Gisela Montini – la trabajadora en cuestión – indicó que durante cuatro años trabajó en la casa particular de la legisladora PRO como empleada doméstica y cuidadora de un niño y un adulto mayor.

Ortiz es el actual secretario de Desarrollo Urbano municipal. A su cargo, posee las áreas vinculadas con la arquitectura e infraestructura municipal, la infraestructura escolar, la vivienda social, iluminación y redes urbanas, entre otros.

"Como funcionarios, somos la primera línea receptora de reclamos, y debemos responder frente a ello. Para cumplirlo, considero muy importantes los equipos de trabajo que me toca dirigir.

El caso tomó más polémica aún cuando Montini relató que la legisladora de JxC le tramitó un permiso para poder circular “como personal esencial” en el marco más delicado de la ASPO, que el Gobierno nacional dispuso para evitar la propagación del coronavirus.En este marco, el precandidato a concejal por el Frente de Todos de Lanús y ex secretario de Justicia de la Nación,cuestionó a la senadora PRO por pagarle a su empleada domestica con un contrato de la Cámara Alta al tiempo que reveló que un funcionario de Néstor Grindetti estaría involucrado en el caso.había denunciado Álvarez en diálogo con Política Argentina.Ortiz fue conocido además por protagonizar otro escándalo con el ahora ex intendente PRO Martiniano Molina. En octubre de 2017, presentó su renuncia al gobierno de Quilmes, según Panorama Buenos Aires, “no solo por las numerosas variantes que ha presentado su inicial gabinete a la fecha, sino por las formas que los funcionarios deciden tomar para alejarse del entorno del cocinero que sigue sin hacer pie en el distrito”.“Para muchos la falta de experiencia, combinada con la incorporación de figuras a la lista que no han hecho más que ingresar un séquito de familiares a la administración pública, han generado el malestar en funcionarios que por el contrario saben del juego político y llevan sobre sus espaldas años de gestión”, se lee en el portal mencionado.En su presentación que se puede leer en el sitio web del Municipio , dice: