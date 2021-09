PASO 2021 Río Negro: qué se vota y quiénes son los principales precandidatos del FDT, JXC y el resto de las fuerzas

son cuatro las alianzas partidarias y nueve las listas que se presentarán en el acto electoral de este domingo, las PASO, para que de allí surjan los candidatos que en noviembre competirán por las dos bancas de diputados nacional que se renuevan

Según la información consignada por Télam a partir del Juzgado electoral federal rionegrino,El total de los electores hábiles en Río Negro son 560.526 de los cuales 55.200 pertenecen al departamento Adolfo Alsina; 5.423 al de General Conesa; 29.259 al de San Antonio, 4.183 al de Valcheta, 3.171 al de 9 de Julio, 12.819 al de 25 de Mayo, 1.392 al de Ñorquincó, 8.167 al de Pilcaniyeu, 120.509 al de Bariloche, 12.829 al de Pichi Mahuida, 30.961 al de Avellaneda, 273.127 al de General Roca, y otros 3.386 al de El Cuy.Según la información de la provincia, los comicios primarios este año se realizará en 1.693 mesas de 297 establecimientos rionegrinos.Las tres principales fuerzas políticas que compiten son "Juntos Somos Río Negro, (JSRN), el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio", que medirán la intención de voto en las PASO de Río Negro, donde gobierna Arabela Carreras con el partido provincial JSRN, presidido por Alberto Weretilneck.Por un lado, la alianza 501 "Frente de Todos", bajo conducción del oficialismo a nivel nacional, propone para el primer cargo de diputada nacional titular a Ana Inés Marks y en el segundo a José Luis Berros.Marks nació en 1984 en Bariloche y se graduó en el año 2009 en la Universidad de Buenos Aires como Profesora en Educación Media y Superior en Ciencias Antropológicas. En la actualidad es concejala del Frente para la Victoria en el Concejo Deliberante de Bariloche. Berros nació en 1986 en General Roca, fue dirigente estudiantil, ex concejal de la ciudad valletana y actualmente legislador provincial del Frente de Todos y candidato a Diputado Nacional por esa fuerza política.Por otro lado, la alianza 502 "Juntos Somos Río Negro" propone a Agustín Domingo para el primer cargo de diputado nacional y a María de las Mercedes Iberó para el segundo cargo.Domingo nació en Bariloche hace 48 años, es contador y fue el titular de la Agencia de Recaudación Tributaria rionegrina, ex ministro de economía del gobierno de Weretilneck, ex director del Banco Patagonia. Iberó es médica cirujana, nació hace 52 años en Zárate y estudió en el colegio de monjas Mallinckrodt; en el año 1993 se recibió en la Universidad del Salvador, fue directora del Hospital de San Antonio Oeste y del Hospital de Bariloche, actual secretaria de políticas públicas de salud de Río Negro."Juntos por el Cambio", el macrismo de Río Negro, tiene tres listas para las PASO. La lista 504 A, "Rojo Blanco y Morado", es encabezada por Germán Federico Jalabert y secundado por Elsa Margo RamírezJalabert nació en Viedma, es abogado con amplia experiencia en desarrollo inmobiliario, dirigente del Partido Radical, fue ministro de turismo durante la gestión de gobierno de Miguel Saiz y presidente del Tren Patagónico durante la gestión de Pablo Verani. Ramírez, docente de nivel primario, jubilada, ocupó distintos cargos en el consejo de educación de la provincia durante el gobierno de Pablo Verani, militante de la UCR desde los 18 años, y fue gremialista de los docentes rionegrinos en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter).La 504 B, "Amarilla, Azul, Verde y Roja", es encabezada por Aníbal Antonio Tortoriello y por Adriana Fenouil. El primero es oriundo de Cipolletti, empresario y fue intendente de la ciudad valletana por la Coalición ARI desde 2015 hasta 2019; en la actualidad es presidente del PRO. La segunda es de General Roca, fue directora de la Alianza Francesa de Roca, es la coordinadora de la Red Ser Fiscal nacional en Rio Negro y Neuquén, y fue presidenta del Instituto Municipal de Bellas Artes (IMBA).Mario Luis De Rege encabeza la lista 504 C, "Roja, Blanca y Roja", junto a Lorena María Matilde Matzen.