PASO 2021: Cuáles son los 20 partidos que quedaron afuera en la provincia de Buenos Aires y CABA

Fueron 20 las agrupaciones y partidos políticos que no lograron traspasar en la provincia de Buenos Aires el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos que los habilitaba para participar de las elecciones generales del 14 de noviembre

. Con el 90,53 % de las mesas escrutadas en el marco de la primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO), sólo elalcanzaron el umbral necesario de votos para presentar postulaciones en las legislativas.En cambio, no superaron el piso de 1,5 % de los votos los siguientes partidos: +Valores (que postulaba a Cynthia Hotton); Vocación Social (Cinthia Fernández); Frente Unión por el Futuro (José Gómez Centurión) y Republicano Federal (Guillermo Moreno). Tampoco podrán competir en noviembre el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), Frente Patriota (Alejandro Biondini), Federal (Miguel Saredi), Todos por Buenos Aires (José Ignacio Raffo), Celeste Pro Vida (Ayelen Alancai), Partido Verde (Fabiana Zanutti), Popular (Santiago Cúneo), Política Obrera (Jorge Altamira) ni Proyecto Justo, Social y Humanista (Mario Mazzitelli).También quedaron fuera de la competencia para noviembre las fuerzas Conservador Popular (Víctor Manuel Albarracín); Esperanza del Pueblo (Mirta Beatriz Sotelo); Corriente de Pensamiento Bonaerense (Ernesto Claudio Ludueña); Justicia y Dignidad Patriótica (Sergio Jesús Medrano); Unidad Social (Walter Arias); Partido Laborista (Anabela Belén Lentini); y Moral y Progreso (Jorge Alberto Paz).En tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos cuadros políticos no lograron superar el umbral del 1.5% que establece la Ley N.º 26.571 sancionada en 2009 y ya no podrán competir para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.Al tope de la nómina, que quedó conformada por agrupaciones que ni siquiera llegaron al 1%, concluyó el partido Socialista Auténtico representado por la lista Acuerdo Verde y Social, de Silvia Beatriz Vázquez, con 0.67%. Federal, que participó con la boleta Federalismo Puro, al mando de Julio Bárbaro, obtuvo el 0.49%, seguido por Política Obrera, que con Unidad de los Trabajadores, del histórico Marcelo Ramal, apenas llegó al 0.43%.La lista sigue con Aptitud Renovadora, inscripta con la lista Principios y Valores, del economista Juan Pablo Chiesa, que finalizó con 0.42%. Mientras que Movimientos Libres del Sur se llevó un 0.39% a través de Alternativa Ciudadana, de Martín Hourest, y el tradicional Movimiento al Socialismo (MAS), representado por la boleta Para Renovar la Izquierda, de Federico Winokur, quedó con 0.25%.El listado se definió con Dignidad Popular, que alcanzó el 0.20% con el Frente Patriota, de Héctor Daniel Jaime; Autonomista obtuvo el mismo porcentaje con Colorada, de Eduardo Daniel Awad, y finalizó Renovador Federal con el 0.12% por medio de Uno-Una Nueva Opción con Lucas Jaszewsi a la cabeza.