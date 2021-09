Crecieron 9% las ventas minoristas en agosto y acumulan un 13,7% en lo que va del año

Las ventas minoristas pymes crecieron 9,1% en agosto frente al mismo mes de 2020 y 40,6% de los comercios relevados declaró estar mejor que en 2019, el año previo a la pandemia.De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas crecieron en agosto de este año pero se ubicaron 6 por ciento debajo de las de agosto de 2019; y en el acumulado de año subieron 13,7% frente a 2020 pero cayeron 12,3% respecto de 2019.En tanto, CAME señaló que "incidieron positivamente en las ventas la estabilidad del dólar, los incrementos salariales, la menor inflación del mes, y la mayor inyección de dinero desde el Estado hacia los hogares".A su vez, la entidad consideró que "el consumo continuó recuperándose, aunque muy atado a las restricciones de los bancos en el financiamiento con tarjetas de crédito y la incertidumbre electoral, que incidieron sobre todo en la venta de bienes durables".Ante julio de 2021, las ventas crecieron 0,6% en promedio, con los mayores aumentos en jugueterías y librerías (17,7%), ferreterías, materiales eléctricos y construcción (10,7%) y farmacias (4,2%); mientras que las mayores caídas ocurrieron en calzado y marroquinería (-8,1%), alimentos y bebidas (-4,1%) e Indumentaria, lencería y accesorios (-3%).Con respecto a agosto de 2020, crecieron 9,1% en promedio con las mayores tasas de variación en indumentaria, lencería y accesorios (38,5%), jugueterías y librerías (24,0%), y ropa y artículos deportivos y de recreación (26,4%) y caídas en alimentos y bebidas (-7,1%) y perfumería y cosmética (-8,8%).En cuanto a los alimentos y bebidas, la entidad analizó que "la baja se debe a la búsqueda de productos más económicos, a las promociones de los supermercados en una economía donde la gente dedica más tiempo a buscar ofertas, y al mayor cuidado en el consumo".En el caso de electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios, CAME destacó "el rechazo de las tarjetas de crédito por falta de fondos, o atrasos en los pagos" debido a que "los bancos vienen actualizando los límites muy por debajo de la inflación y cortando las tarjetas si se demora el pago"."Hubo más disparidad de lo habitual entre un comercio y otro, aunque hay expectativas de que las ventas mejoren en noviembre y diciembre, cuando finalice el ciclo electoral", agregó.En la misma línea, los últimos datos del Instituto Nacional de Censos y Estadística (Indec) reflejaron que las ventas en los grandes centros de compra o shoppings tienen una tendencia alcista en los últimos meses, luego de estar cerrados durante gran parte del 2020 por la pandemia de coronavirus.En junio, las ventas totales en los grandes centros comerciales a precios corrientes relevadas en la encuesta nacional alcanzaron un total de 15.805,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 448,8% respecto al mismo mes del año anterior.Por su parte, las ventas en los supermercados crecieron durante junio 1% en relación a igual mes de 2020 y medidas a precios constantes, aumentaron 1,3% en relación a las de mayo pasado.El consumo en las grandes cadenas de supermercados revirtió de esta forma en parte la merma registrada en mayo en el cotejo interanual, cuando marcó un retroceso de 2,6% en media de las nuevas medidas de aislamiento parcial dispuesta durante la segunda ola de coronavirus.En junio, las ventas en los grandes autoservicios mayoristas también marcaron una mejora respecto a doce meses atrás, con una suba de 9,4% y de 3% frente a mayo pasado.