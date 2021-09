Habló Alberto Fernández: "Seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos"

el presidente Alberto Fernández rompió el silencio y expresó que "seguirá garantizando la unidad" del "modo" que él "estime conveniente"

Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

Tras la crisis desatada en el Frente de Todos después de los cruces y presentaciones de renuncias de ministros y funcionarios cercanos al sector kirchnerista de la coalición de gobierno,, comenzó el mandatario a través de un hilo de Twitter.En ese punto, sostuvo que desde la administración nacional deben "dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad" por lo que "no es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino"."Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte", señaló.Luego, se expresó acerca de los apoyos que recibió de varios sectores de oficialismo. "Agradezco el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas. Valoro el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo".No obstante, tras conocerse que se suspendía la marcha de apoyo convocada por el Movimiento Evita y Barrios de Pie, dijo: "Aun así, prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre"., sostuvo, en clave electoral respecto de lo que separa al FDT de Juntos por el Cambio.Luego, llegó el fragmento en que pareció ratificar que si hay decisiones de correr funcionarios, las tomará él. "He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí", comenzó, y aclaró:, concluyó su mensaje.