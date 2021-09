Con 13 centavos abajo, el dólar cerró en 103,58 pesos

En el marco de la crisis política del gobierno del Frente de Todos, el mercado de divisas sigue manteniéndose candente aunque este miércoles cerró con una baja de 13 centavos en relación al cierre del miércoles, el día de las renuncias a disposición.

En el mercado mayorista, la cotización de la moneda verde operó con una suba de cinco centavos en comparación con su último cierre, para quedar en un promedio de $98,30.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 489 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 183 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1048 millones.