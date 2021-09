Recalde sobre Larreta y la eliminación de las indemnizaciones: "Quiere quedar simpático con la propia tropa"

Para Héctor Recalde, el proyecto para eliminar las indemnizaciones “es el fin de Larreta de tratar de acercarse a los movimientos populares. Es imposible que pase esto desde todo punto de vista”. “En primer lugar, va contra lo que manda a hacer la Constitución Nacional, tanto en el artículo 14 bis como el 75 inciso 19, porque incorpora el concepto de justicia social con jerarquía constitucional. Además, habla de la progresividad de los derechos en el sentido de que cualquier actitud o normativa que retroceda es inconstitucional”, sostuvo en diálogo con Política Argentina.

“Además, - estimó - con la conformación del Parlamento, tanto la actual como la posterior a diciembre es imposible que se logre”. “No tiene chance,”, remarcó.Por otra parte, hizo mención a la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en el orden de los 175 mil pesos. A su entender, “es positiva la suba pero hay que remarcar que el impuesto a las ganancias con ese nombre es repelido por los trabajadores porque el sueldo no es ganancia”. No obstante, insistió en queEn otro tema, valoró la nueva conformación del Gabinete nacional al señalar que en el Frente de Todos “hay una conjunción de distintas líneas de pensamiento interna”. “Basta mirar la foto para darse que cuenta de la integración de los matices son parte también de la representación de todos”, señaló.No obstante, pidió prestar atención “al mensaje de la ciudadanía en las urnas”, en relación a los magros resultados en las Primarias., subrayó Recalde al insistir que “la nueva conformación de Gabinete es un ejemplo de que se tomó nota de la situación y se está avanzando”.Por último, se refirió al acuerdo de la CGT de garantizar un piso del 15 por ciento para el cupo femenino., concluyó.