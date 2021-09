Barbijo: ahora Quirós afirmó que "le queda poco" y harán anuncios en "los primeros días de octubre"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, parece ir mutando de a poco su postura de rechazo respecto de la no obligatoriedad que dispuso el Gobierno nacional a criterio de los distritos a partir del primero de octubre

Es que mientras hace un par de días rechazó la posibilidad y argumentó que esperaba que en CABA se alcanzara el 70% de vacunación con dos dosis, pese a que aún resta una semana para octubre y que el distrito donde encabeza la cartera sanitaria ya está en el 60% de esquemas completos, hoy pareció no distanciarse demasiado de la disposición de la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti.Hoy, entrevistado por Radio 10, señaló que "en los primeros días de octubre" se anunciarán "seguramente" nuevas medidas sanitarias de apertura frente a la pandemia y reiteró que para retirar el uso del barbijo en exteriores esperarán a cubrir al 70% de los porteños con dos dosis, pero aclaró que esa posibilidad está abierta para estos anuncios a darse en poco más de una semana y que al cubrebocas "le queda poco"."Los primeros días de octubre seguramente hablaremos con la ciudadanía y le contaremos cómo seguimos en base a avance de la vacunación y la situación epidemiológica", dijo el titular de la cartera sanitaria en Radio 10 y recordó que "el jueves pasado el jefe de Gobierno informó que habíamos pasado a la etapa 4 de las seis que tenemos planificadas".Consultado sobre el uso del barbijo, que el Gobierno nacional recomendó que podía evitarse en lugares abiertos a partir de octubre siempre que no haya personas en cercanía, Quirós reiteró que "hay evidencia internacional de que cuando el 50% de la población general ya tiene las dos dosis la circulación de Delta no se detiene pero no hay casos graves, mientras que cuando alcanzan el 70% con doble dosis a Delta le cuesta circular por la comunidad, es decir que la curva se empieza a enlentecer porque disminuyen los contagios"."En la Ciudad queremos estar cerca de ese número (70% de personas vacunadas con dos dosis) antes de liberar el barbijo porque el barbijo es un gran protector; muchos países liberaron el barbijo y después tuvieron que volver para atrás", indicó el funcionario y aseguró: "No sé todavía cuando vamos a dejar de utilizar el barbijo en lugares abiertos, al ritmo que vamos con la vacunación, estaría quedando poco, pero lo vamos viendo día a día".En relación al resto de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, Quirós repitió que coincide con "el sentido de desandar las restricciones e ir re vinculando a la sociedad con la vida, con sus actividades y necesidades; nos parece que es correcto dada además la situación epidemiológica que tenemos en todo el país y en la Ciudad en particular".Por otra parte, dijo que "no hace interpretaciones políticas de los hechos sanitarios, el dolor es muy grande, todos tienen diferentes comentarios al respecto, tenemos que coordinar y empatizar a la gente".Respecto a la posibilidad de que Estados Unidos no permita el ingreso de personas vacunadas con la Sputnik V, Quirós consideró que "sería razonable que los países aceptemos como vacunados a las personas que hayan completado su esquema con las vacunas autorizadas en su país de origen porque cada pueblo es autónomo y tiene todo el derecho de definir cuáles son los esquemas válidos".