Optimismo en la CGT: Daer aseguró que "los salarios le van a ganar a la inflación"

El secretario de la CGT, Héctor Daer (titular del gremio de la Sanidad), aseguró que "los salarios le van a ganar a la inflación" y estimó que “hacia fin de año habrá revisiones de paritarias", aunque señaló que "la recuperación de los ingresos se tiene que dar en forma paulatina".

Para el dirigente de Sanidad "lo importante es que se alcanzó la unidad del Frente de Todos" al mismo tiempo que consideró que "la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete le dio una impronta absolutamente diferente a la que venía teniendo el Gobierno". También señaló que "es importante que se hayan sumado Julián Domínguez y Aníbal Fernández", a los ministerios de Agricultura y de Seguridad, respectivamente.

dijo Daer en declaraciones a la radio AM 750, donde además se refirió al proyecto político del gobierno nacional y los cambios en el Gabinete.Con respecto al proyecto político del FdT, afirmó:En ese sentido, agregó: "Todavía hay margen de expansión del gasto y tiene que ir a consolidar el desarrollo y no tiene que ir a un gasto corriente sin controlar los precios para no hacer una transferencia automática a los productores de alimentos".