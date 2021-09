Aníbal: "Lo que me preocupa de la Corte es que van a tener que encontrar una alternativa y ampliarla"

Aníbal Fernández, expresó su preocupación y señaló que en "la Corte van a tener que encontrar una alternativa y ampliarla", para evitar una situación de tanta fragmentación y debilidad como la que se atestiguó en esta última elección de sus autoridades

Luego de la elección interna en ladecomo su nuevo presidente con las ausencias dea la reunión y el autovoto que el flamante titular del máximo tribunal añadió a las voluntades de, se encendieron las inevitablesAnte esa situación, el ministro de Seguridad,Sin embargo, Fernández dejó en claro que cualquier modificación que se pretenda impulsar desde el Poder Ejecutivo con un proyecto de reforma deberá ser votada por mayorías en el Congreso, donde Juntos por el Cambio se opone a casi todo.afirmó entrevistado por Radio Nacional Rock.En otro segmento de la nota, el ex ministro de Cristina Kirchner también se referió a las constantes críticas que su figura motiva en algunos dirigentes del macrismo, como Patricia Bullrich o Elisa Carrió. "Lo que digan algunos opositores sobre causas a las que se me vinculó me tiene sin cuidado. No puedo hacer otra cosa que no sea seguir con mi trabajo", sostuvo.Finalmente, se refirió a la legalización del consumo de marihuana. "Nunca abandoné la idea de legalizar el cannabis", señaló, y concluyó: "No creo en la idea de seguir estigmatizando a los pibes por fumar".