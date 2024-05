La pelea de Milei con Sánchez: España rechazó las acusaciones de corrupción "infundadas" a su Presidente

El Gobierno de España rechazó este sábado "los términos infundados" del comunicado de la Oficina del Presidente, en el que acusaron al presidente español, Pedro Sánchez, de llevar "pobreza y muerte" a su país. El ministro de Transporte de España había dicho que vió a Javier Milei hablar en la televisión tras "la ingesta de sustancias"."El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", sotuvieron esta mañana desde el Ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado.En esa línea, España señaló: ", voluntad compartida por toda la sociedad española".La Oficina del Presidente había repudiado el viernes por la noche las “calumnias e injurias” formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España,, contra Javier Milei. “como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”, le recordaron apuntando directo contra el mandatario español.Además desde Argentina sostuvieron que “por el bien” del Reino de España esperan quey, por consiguiente, las relaciones” con Argentina.; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, enumeró el texto publicado en la red social X este viernes.Por otra parte, el gobierno de Milei aseguró que los argentinos eligieron “cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia”. Y señaló: “El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país.”.El comunicado oficial fue publicado luego de que Puente dijera en un coloquio sobre comunicación y redes sociales en Salamanca que en una vez vio a Milei en la televisión bajo la "ingesta de sustancias".“Si puedo darles un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar alguna conclusión que les sea útil, sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto”, comenzó expresando el ministro español y ejemplificó con el Presidente argentino: “Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ´Es imposible que gane las elecciones´”.