A sala medio vacía: la presentación de la biografía de Milei en la Feria del Libro tuvo poca convocatoria

La biografía del presidente de Javier Milei titulada "la revolución que no vieron venir" fue presentada este miércoles por la noche en la Feria del Libro frente a una sala casi vacía, pesar de la publicidad que se generó alrededor de la obra escrita por Nicolás Márquez y Marcelo Duclos y de que la entrada era gratuita."¡Hoy es el día! 'Javier Milei, la revolución que no vieron venir' en la sala más grande de la Feria del Libro. Entrada gratis, desde las 20 hs. ¡Todos invitados!", escribió Márquez en sus redes sociales. Previamente"Nadie quedará afuera! Copemosle el evento a la "cultura" prebendaria! Cambio de Época!", había pedido Márquez, aunque eso no ocurrió y dejó a la vista un importante fracaso.Desde La Libertad Avanza (LLA), asistieron algunos militantes, dirigentes y diputados, entre ellos, Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Mayoraz, María Celeste POnce, Lourdes Arrieta, Juan Pablo Scalese, Juan Bautista "Tata" Yofre, Iñaki Gutiérrez -y su novia Eugenia Rolón-, Emmanuel Danann y Cecilia Pando, entre otros. Todos ellos estuvieron en primera fila. En la previa a la voz de los escritores, la presentación fue realizada por el autor libertario Agustín Laje, quien celebró la "batalla cultural" que está dando actualmente Milei y aseguró que fue clave para su victoria política.Para la presentación, que anunciaba una multitud de más de dos mil personas, pero apenas las primeras filas se ocuparon. La enorme mayorías de los asientos quedaron vacíos.“La revolución que no vieron venir no solamente es imprescindible para sus seguidores –se lee en la presentación del libro–, que descubrirán a fondo los detalles de la hazaña de un gladiador al que el establishment subestimó y ahora observa con preocupación el riesgo de perder sus privilegios".que llegó a las librerías a fines de abril pasado bajo la edición de Hojas del Sur. "Clarín y otros medios de Izquierda publicaron sala vacía (tomada horas antes del evento) del lleno completo de la presentación del libro que escribí con Marcelo Duclos. ¡Gracias Miguel Boggiano y Agustín Laje por la presentación!", acusó Márquez desde sus redes sociales a los medios de comunicación.Márquez fue cuestionado a lo largo de la semana por sus dichos homofóbicos en una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. "Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas., como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena,", dijo.Y continuó con su discriminación: "por varias razones. Tiene siete veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas de Occidente con VIH son homosexuales, según el Ministerio de Salud de Estado Unidos el 2% de la población".o sea hepatitis B, hepatitis C o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen cuatro veces mayor propensión al tabaquismo, cuatro veces propensión mayor al alcoholismo", acusó con cifras.Más allá de sus dichos, el periodista y compañero de libro, Duclos, se mostró en contra de aquellas manifestaciones y cerró la presentación de una manera particular, según indicó la periodista Soledad Vallejos y varios de los presentes en La Rural. "",