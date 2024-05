Villarruel recibió a Posse para ultimar detalles de su primer informe ante el Senado

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel con quien ultimó detalles sobre su primera presentación ante los legisladores de la Cámara alta.Posse se encontró con Villarruel en su despacho del Senado y luego almorzaron a solas para terminar de definir los pormenores de su exposición en el Senado, que será el próximo miércoles.Será la primera vez que Posse hable ante los legisladores y también la primera vez que hable en público, ya que desde que asumió como jefe de Gabinete no dio entrevistas ni encabezó actos.De hecho, no se le conoce la voz, algo atípico para un titular de ministros, teniendo en cuenta que sus antecesores en gestiones de otros signos políticos han sido los principales defensores de sus respectivas gestiones.Precisamente ese será el objetivo central de su exposición del miércoles, cuando tendrá que defender lo hecho hasta el momento y dar detalles sobre el curso de la gestión de Milei.Tal como establece la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso todos los meses para dar su informe, alternando entre las dos Cámaras. Desde que asumió en el cargo, no asistió al Parlamento y, si bien había trascendido que iría en abril, la visita al Senado se pospuso para este 15 de abril.La exposición de Posse llega en medio de la discusión en comisiones de la Ley de Bases que impulsa el oficialismo y que ya lleva unos días de retraso, si se cuenta el cronograma que pretendía cumplir La Libertad Avanza (LLA).La asistencia de Posse genera expectativa por el contenido de su informe y también porque será la primera oportunidad de medir en público la cintura política y el tono -conciliador o no- que usará para su contacto con los legisladores.